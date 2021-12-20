Akışa Bırak

FUNDA AKOSMAN / İSTANBUL

Ünlü kehanet astroloğu sevgili dostum Vedat Delek çalışkan ve hiç durmadan üretiyor, yeni kitabı çıktı. 2022 yılında neler olabileceğini, burç yorumları ve ‘ne istersen dileğin oluyor literatürü’ eklediğini ifade ettiği kitabı ‘ Akışta Kal’ imza günü yoğun ilgi ve sevgi içinde geçti.

Beyoğlu Grand Hotelde Pera’da ünlü astrolog Vedat Delek hem söyleşi hem kitap imza gününü sıcak ve yoğun bir katılımla gerçekleştirdi, samimi ortamda herkes gelişen olaylarla merakını ve endişesini sorularına aldıkları cevaplar ilegidermeye çalıştı.

Akışta Kal kitabının hayırlı olması dileklerimizle.