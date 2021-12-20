Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,078.21
ALTIN
1.02
DOLAR
17.71
STERLİN
23.39
EURO
19.97
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim...
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık...
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akışa Bırak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

20 Aralık 2021 Pazartesi 12:48
17 Okunma
Akışa Bırak

FUNDA AKOSMAN / İSTANBUL

Ünlü kehanet astroloğu sevgili dostum Vedat Delek çalışkan ve hiç durmadan üretiyor, yeni kitabı çıktı. 2022 yılında neler olabileceğini, burç yorumları ve ‘ne istersen dileğin oluyor literatürü’ eklediğini ifade ettiği kitabı ‘ Akışta Kal’ imza günü yoğun ilgi ve sevgi içinde geçti.

Beyoğlu Grand Hotelde Pera’da ünlü astrolog Vedat Delek hem söyleşi hem kitap imza gününü sıcak ve yoğun bir katılımla gerçekleştirdi, samimi ortamda herkes gelişen olaylarla merakını ve endişesini sorularına aldıkları cevaplar ilegidermeye çalıştı.

Akışta Kal kitabının hayırlı olması dileklerimizle. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Vedat DelekKehanet AstroloğuFunda AkosmanAkışta Kalİmza Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferman Toprak rüzgârı esti
Ferman Toprak rüzgârı esti
PİTON’DAN GELEN ENERJİ ZİRVE YAPTIRDI
PİTON’DAN GELEN ENERJİ ZİRVE YAPTIRDI
Turne sonrası yeni şarkı yolda...
Turne sonrası yeni şarkı yolda...
Kafalar ekibinden şarkı sürprizi
Kafalar ekibinden şarkı sürprizi
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti
6. Gelin Damat Fashion Day‘e Avrupa ve Ortadoğu‘dan yoğun ilgi
6. Gelin Damat Fashion Day‘e Avrupa ve Ortadoğu‘dan yoğun ilgi
Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi coşturdu
Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi coşturdu
KIVANÇ ERGİNEL 'DİLİMİN UCUNDA' Yayında!
KIVANÇ ERGİNEL 'DİLİMİN UCUNDA' Yayında!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma