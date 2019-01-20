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Ahmet Selçuk İlkan yazdı Şahin İnan yorumladı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Ahmet Selçuk İlkan yazdı Şahin İnan yorumladı

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

20 Ocak 2019 Pazar 17:45
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Ahmet Selçuk İlkan yazdı Şahin İnan yorumladı

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

‘Müzik, kavuştuğum en büyük aşktır’ diyen başarılı şarkıcı Şahin İnan ile Önceki hafta Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya gelmiş ve çok özel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 

Sözlerini usta Şair Ahmet Selçuk İlkan’ınyazdığı, daha önce Müslüm Gürses’in de seslendirdiği ‘İsyanlardayım’ isimli şarkısı ile başarılı bir çıkış yakalayan sanatçı Şahin İnan son günlerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Birçok radyocuların şarkı listesine giren isyanlardayım şarkısı İnan’ın yorumuyla dinleyicileri adeta mest ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul’un Sesi radyosuna Cankız ile Yıldızlar Geçidi programına konuk olan İnan ‘Ahmet Selçuk İlkan’ın sözlerini yazdığı İsyanlardayım şarkısını daha önce Müslüm Gürses yorumlamıştı. ilk dinlediğimde çok etkilenmiştim. Ben de bunu mutlaka yorumlamalıyım dedim kendi kendime. Ardından yapılan görüşmeler neticesinde Ahmet Selçuk Bey ile anlaştık. Ve bir düet yapmaya karar verdik.’ Diyerek sözlerine şöyle devam etti. ‘Benim için çok heyecan verici bir projeydi. Ve çok güzel yorumlar aldık dinleyicilerimizden. Şarkımız şimdilerde Radyo ve belirli müzik kanalların gözde listesinde. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru ve kaliteli olduğunu gösteriyor’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Selçuk İlkanŞahin İnan
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