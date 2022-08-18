AHMET ÖZHAN GÜVEN’İN YENİ KLİBİ AFRİKA’DAN

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz kasım ayında müzikseverin beğenisine sunduğu ‘Para Mara Yok’ adlı şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan genç müzisyen Ahmet Özhan Güven’in ‘I Don’tNeed’ adını taşıyan albümünde yer alan ‘Maquina De Cuser’ adlı şarkısı, dijital platformlarda yerini aldı. Şarkıyı, Ahmet Özhan Güven ile OsMedellins, birlikte yorumladı. Şarkının sözü ve müziğine birlikte imza atan ikili, şarkının klibi için Afrika’da kamera karşısına geçti. Güven, şarkının ve yönetmen koltuğundaHülya Öksüz’ün oturduğu klibin dinleyici tarafından büyük beğeni toplayacağına inandığını belirterek çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi.

Bu yılki konserleri özellikle Afrika’da gerçekleşen Ahmet Özhan Güven;albümde yer alan birkaç şarkının klibinin yine Afrika’da çekileceğini, müziğe ara vermeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.