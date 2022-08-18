Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.995,05
ALTIN
1.027,43
DOLAR
18,10
STERLİN
21,85
EURO
18,43
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 36...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AHMET ÖZHAN GÜVEN’İN YENİ KLİBİ AFRİKA’DAN

Ahmet Özhan Güven’in ‘I Don’tNeed’ adını taşıyan albümünde yer alan ‘Maquina De Cuser’ adlı şarkısı, dijital platformlarda yerini aldı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:51
AHMET ÖZHAN GÜVEN’İN YENİ KLİBİ AFRİKA’DAN

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz kasım ayında müzikseverin beğenisine sunduğu ‘Para Mara Yok’ adlı şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan genç müzisyen Ahmet Özhan Güven’in ‘I Don’tNeed’ adını taşıyan albümünde yer alan ‘Maquina De Cuser’ adlı şarkısı, dijital platformlarda yerini aldı. Şarkıyı, Ahmet Özhan Güven ile OsMedellins, birlikte yorumladı. Şarkının sözü ve müziğine birlikte imza atan ikili, şarkının klibi için Afrika’da kamera karşısına geçti. Güven, şarkının ve yönetmen koltuğundaHülya Öksüz’ün oturduğu klibin dinleyici tarafından büyük beğeni toplayacağına inandığını belirterek çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi.

Bu yılki konserleri özellikle Afrika’da gerçekleşen Ahmet Özhan Güven;albümde yer alan birkaç şarkının klibinin yine Afrika’da çekileceğini, müziğe ara vermeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Maquina De CuserAhmet Özhan Güven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞARKICI EMRAH ÇALAPKULU MÜJDEYİ VERDİ
ŞARKICI EMRAH ÇALAPKULU MÜJDEYİ VERDİ
Denizlerin Cesur Kızı Mutluluğa Yelken Açtı
Denizlerin Cesur Kızı Mutluluğa Yelken Açtı
Arkadaşları klibinde oynadı
Arkadaşları klibinde oynadı
Lions'lar manevi değerlere sahip çıkıyor
Lions'lar manevi değerlere sahip çıkıyor
Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı
Ünlüler; Otizmli ve Down Sendromlular İle Oynadı
Bahçeşehir’in Yeni Eğlence Mekanı Billion açıldı..
Bahçeşehir’in Yeni Eğlence Mekanı Billion açıldı..
Duygu Mercan’ın Hızına Yetişilmiyor
Duygu Mercan’ın Hızına Yetişilmiyor
Hülya’dan Çok Konuşulacak Sakızlı Klip: ‘‘Yapma Aşkım’’
Hülya’dan Çok Konuşulacak Sakızlı Klip: ‘‘Yapma Aşkım’’
Emra Dolen’nin Felsefe’si
Emra Dolen’nin Felsefe’si

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول