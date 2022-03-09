8 MART MUTLULUĞU

Ebru Şallı Akkuş Kuruçeşme Park fora’da yenen yemek sonrasında çekilen fotoğrafları “ love my family” etiketi ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz yıl babası Şükrü Şallı’yı kaybeden Ebru şallı Akkuş uzun bir aradan sonra Annesi Şefiye şallı ile birlikte ilk kez görüldü.

Dünya kadınlar günü ile ilgili sosyal medya hesabında bir de video yayınlayan Ebru Şallı Akkuş “Hanımlar dünya kadınlar gününüz, dünya kadınlar günümüz kutlu olsun, hepinizi güzel yanaklarınızdan öpüyorum. Unutmayın siz var oldukça, biz var oldukça her şey iyi olur, her şey var olur. Kendinizi unutmayın. Dünya kadınlar gününüzü kutluyorum” mesajını verdi.