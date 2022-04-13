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7’den 77’ye imza günü

Coşkun Sabah iki ay kadar önce piyasaya çıkan “Coşkun Sabah – Anılar” adlı kitabının ilk imza gününü Vega AVM İstanbul’da gerçekleştirdi. Haftasonuna denk gelen imza gününe aileler çocukları ile birlikte katıldılar. Yaşlı genç herkesin ilgi gösterdiği imza gününde kitap imzalatmak için uzun kuyruk oluştu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 13:20
7’den 77’ye imza günü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik dünyasının usta ismi besteci yorumcu ud virtüözü Coşkun Sabah 7’den 77’ye hayranlarının akınına uğradı. Müzik dünyasında besteleriyle pek çok hit şarkıya imza atan sanatçının hayatını anlatan kitabı da geçtiğimiz ocak ayında Mona Kitap etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Büyük ilgi gören kitabın ilk imza günü de İstanbul’da düzenlendi. Vega AVM İstanbul’daki imza gününde iki saatten fazla hayranları ile birlikte olan sanatçı yaklaşık iki yüz kitap imzaladı. İmza gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ailelerin çocukları ile geldikleri etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Çocuklara da yakın ilgi gösteren sanatçı hayranlarının isteği üzerine kitaba da adını verin “Anılar” şarkısını canlı olarak söyledi. Hayranlarının da şarkıya eşlik etmesiyle duygulanan sanatçı “Bu çok sevdiğiniz şarkıyı playback olarak seslendirseydim bu kadar güzel olur muydu? Bakın birlikte nasıl güzel bir koro oluşturduk” dedi.

Kostüm giyip geldiler…

İmza gününde renkli anlar da yaşandı. Bir grup bayan hayranının sultan kostümü giyerek imza gününe katılması Coşkun Sabah’ı oldukça şaşırttı. Karşısında bir anda renkli kıyafetli hayranlarını bulan sanatçı “böyle bir şeyi de ilk defa gördüm çokşaşırdım” dedi. İmza günlerine devam edeceğini belirten sanatçı Ramazan ayı içinde Ankara’daki hayranları ve kitapseverlerle imza gününde bir araya geleceğini söyledi. Kitabının ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen sanatçı “Bu kitap hem benim hayatımı hem de ülkemizin müzik eğlence dünyasının renkli dünyasına ışık tutuyor. Çok keyifli bir kitap oldu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah
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