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5 Yıl Aradan Sonra Firuze Yeni Şarkısı İle Geri Döndü!

09 Aralık 2021 Perşembe 11:42
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5 Yıl Aradan Sonra Firuze Yeni Şarkısı İle Geri Döndü!

Haber: Aslan Sayım / İstanbul 

2016 yılında Dmc etiketi ile Deli Aşık” adlı 6 şarkılık albümden sonra şarkı çıkarmaya yoğun sahne temposudan dolayı ara veren Firuze; Şimdi Özdemir Müzik etiketiyle yeniden geri döndü. Türkiye’nin bir çok şehrinde sahne alan güzel şarkıcı 

Yeni çalışması “Özgür Ruhum”la merhaba diyor. İzmirli güzel Firuze bu aralar heyecanını iki ye katladı. 

Hem Azerbaycan hayranı hemde Azerice okunmuş bir eseri Türkçe sözleriyle gündeme taşıyor ve ilk teklisiyle buluşturuyor.

Dinleyicilerine benim en yakınlarım onlar diyen Firuze, Özgür Ruhum  onlara armağanımdır dedi.

Şarkının sözü Ayşe Birgül Yılmaz

Müziği ise Perviz Mahmudov imzası taşıyor. Aranjör koltuğu da ise Reşad Bağırov oturuyor.  Klip yönetmenleri Baran Etik ve Alpay Aydın 

Son Güncelleme: 09.12.2021 11:45
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5 Yıl Aradan Sonra Firuze Yeni Şarkısı İle Geri Döndü
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