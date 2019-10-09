BU YILKİ TEMA DOĞAYA DÖNÜŞ

HAVA SU TOPRAK

4 EKİMDE BAŞLAYAN 9. BURSA FOTOFEST 13 EKİM AKŞAMI SONA ERECEK

16 ÜLKEDEN 230 SANATÇININ ESERLERİ GEZİLMEYİ BEKLİYOR

HABER: NEDRET HOTUN

Festivale yoğun ilgi

Her yıl düzenlenen ve bu yıl her zamankinden daha büyük bir ilgi toplayan Uluslararası FotoFest,in 9.cusu gerçekleşiyorr. Bursa Büyükşehir Belediyesi , Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD iş birliği ile süregelen festival 13 Ekim akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor. Bu yıl ‘Hava, Su, Toprak: Doğaya Dönüş' temasıyla başlayan festivalde 16 ülke, 230 fotoğrafçı, 165 sergi, 2000’den fazla fotoğrafla Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği olarak anılıyor. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, FotoFest kreatörü Kamil Fırat, TFSF Başkanı Sefa Ulukan katılımıyla festival görkemli bir açılışa sahne oldu. Konuk ülke Rusya’nın da bulunduğu festivale İstanbul Rusya Başkonsolosu Andrey Bravov için alınan yoğun güvenlik önlemleri gözlerden kaçmadı.

Festivalin en ilgi gören sergisi, kreatörlüğünü Ayhan Polat’ın yaptığı ‘BUFSAD Çocuk Gözünden Kareler’ ile Hatice Salih, Başaran ve Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu öğrencilerinin çektiği kareler oldu.