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2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu

9.Fashion TV Moda Ödülleri Töreni gecesine ünlü isimler damga vurdu. Üçüncü kez Fashion TV’den çifte ödül alarak bu alanda bir ilke imza atan ve ödülünü almak üzere sahneye gelen Tülin Şahin yaptığı konuşmada “Ödülümü alıp çok acil eve gitmem lazım çünkü bebeğimi emzirmem gerekiyor” dedi ve salondan bol bol alkış aldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:55
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2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Viral Life ana sponsorluğunda dünyanın tek moda kanalı olan Fashion TV’nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın düzenlediği “9. Fashion TV Moda Ödülleri Töreni” pandemi kurallarına uygun olarak tarihi Büyükyalı Fişekhane’de önceki gece görkemli bir törenle yapıldı. Genel Sanat Yönetmenliğini Atilla Kaplakarslan’nın yaptığı ve Vizyon Production tarafından organize edilen törende “Moda” alanında Moda, TV, Müzik, Sinema, Tiyatro, Spor ile cemiyet hayatından önemli isimler ödüllerini aldılar.

  

  

Sunuculuğunu Aslı Turanlı’nın yaptığı gecede, Türk sinemasının ünlü oyuncusu Nebahat Çehre’nin, karantina döneminde dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'le hazırladığı 52 parçadan oluşan ve 1.5 ay önce satışa sunulan kapsül koleksiyonun ilk defilesi de “9.Fashion TV Moda Ödülleri” töreni gecesinde gerçekleşti. Gecenin ikinci defilesini ise “Yılın En İyi Çıkış Yapan Moda Tasarımcısı” ödülünü alan genç modacı Yasemin Yılmaz yaptı.

  

Sağlık çalışanları çocuklarına ve engelli bireylere eğitim bursu verildi…

9.Fashİon TV Moda Ödülleri’nin Türkiye sahibi Enis Onat her yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli bir sosyal projeye imza attıklarını belirtti. Değeri 2 milyon lirayı bulan ve Altıer Fashion Beauty Academy ile iş birliği yaparak pandemi döneminde hayatlarını hiçe sayarak toplum sağlığı için çalışan kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına verilmek üzere 100 eğitim bursu anlaşması ve İzmir’deki deprem mağdurlarına verilen yüz çift ayakkabı Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan’a teslim edildi. Ayrıca engelli bireylerin ailelerine verilmek üzere 100 eğitim bursu da Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan yardımcısı Edip Önder’e teslim edildi.

  

DHA

Son Güncelleme: 18.11.2020 17:01
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9.Fashion TV Moda Ödülleri TöreniYaşar Şenyüz2020 Fashion Tv Ödülleri Sahiplerini Buldu
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