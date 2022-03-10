20. ÖDÜLÜNE BAKÜ'DE KAVUŞTU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'izler Durur' şarkısıyla rekorları alt üst eden Tuğba Ünal, bu şarkısıyla tam 20. ödülünü almış oldu. Yeni bir ödülü kucaklamanın mutluluğunu yaşayan Ünal, "Kardeş ülke Azerbaycan'da çok sevenim var. Sağolsunlar, beni her zaman destekliyorlar. Bu ödül de benim için çok özel oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'da da değer görmek, ödüle layık bulunmak benim için eşsiz bir mutluluk. Ödülümü tüm sevenlerim için alıyorum" dedi.

Bakü'de düzenlenen ödül törenine Türkiye ve Azerbaycan'ın sanat dünyasından önemli isimler katıldı.