15 YIL SONRA ÖZCAN DENİZ BULUŞMASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllarca Harbiye açık hava tiyatrosunda bir çok solo konser veren Deniz, aynı sahnede birbirinden değerli müzisyen ve sanatçı dostlarını da ağırlamış, konuklarına unutulmaz dakikalar yaşatmıştı… Özcan Deniz uzun aranın ardından geçmişten günümüze tüm sevilen şarkılarını seslendirmek için provalarına başladı.

Bu konser bir “DÖNÜŞ”

1-2 Temmuz2022 Harbiye açık hava konseri için Özcan Deniz sevenlerine bir video mesaj göndererek konsere davet etti. Bu konserin “Uzun yıllar sonra kendini ve ekibini çok heyecanlandırdığını, çok iyi hazırlandıkları” dile getirirken, gecenin ne kadar özel olacağını aslında “Dönüş konserim” diyerek anlattı. Yıllarca ayrı kaldıkları müzik ziyafeti için harbiye açık hava konserini iple çeken müzik sevenler, Sanatçının samimi sohbetine de tanıklık edecekler.