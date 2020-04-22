12. Rofife Kısa Film Festivali

BU YIL GAZİANTEP’TE YAPILMASI PLANLANAN FESTİVAL YOU TUBE’DE GERÇEKLEŞTİ

12. ROFİFE KISA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Düzenlendiği yıldan bu yana farklı şehirlerde gerçekleştirilen ve gençleri çağdaş sinemaya teşvik etmek amacıyla yola çıkan Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali, 12. “ROFIFE” nin ödül sonuçları, 16 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 20.00’da ROFİFE’nin YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan bir törenle ödüller açıklanarak sahiplerini buldu.

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan; ancak ülkemizde tehlikesini gösteren ‘Covid-19’ salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival için, 12. yılında yapılan çalışmalar canlı yayında aktarıldı. 11 yıldır kısa filmcileri, sinema öğrencilerini ve sinema sektörünün başarılı isimlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivali You Tube ve Instagram üzerinden canlı yayınlanan törenine, yoğun ilgi gösterildi.

Festivalin her yıl verdiği özel ödüller de sahiplerini buldu. Sinema sektörünün değerli isimleri canlı yayına bağlanarak, festival ekibine teşekkür etti. Ustaya Saygı Ödülü, 100’ü aşkın sinema filminde rol almış, ‘Asmalı Konak’ ve ‘Çemberimde Gül Oya’ gibi efsane dizilerdeki rolleriyle gönüllerde taht kurmuş usta oyuncu Selda Alkor’a verildi. Onur Ödülü ise, birçok tiyatro oyununu, film, kısa film ve diziyi kariyerine sığdırmış başarılı oyuncu Umut Karadağ’ın oldu. Emek Ödülü’nün sahibi ise, bir çok tiyatro oyunundaki rolü, dizilerdeki başarılı rolleri ve sinemada ‘Bana Masal Anlatma’,‘Düğün Dernek’ ve ‘Aile Arasında’ gibi filmlerdeki başarılı performanslarıyla imzasını bırakan oyuncu Devrim Yakut olarak belirlendi. Tiyatrodaki başarılı performansı, ‘Gözetleme Kulesi’ filmindeki rolü unutulmayan ve ‘Hatırla Sevgili’, ‘Gümüş’ ve ‘Benim Hala Umudum Var’ gibi dizilerdeki rolleriyle de hatırlanan başarılı oyuncu Laçin Ceylan’a ise, Başarı Ödülü verildi. ‘Sanata Evet’ sloganıyla Dünyada sanatın daha çok yaygınlaşması için yola çıkan ve kariyerine birçok tiyatro oyunu, film ve dizi sığdıran usta oyuncu Tamer Levent’e ise,’Sanata Sanata Evet ve Sanata Katkı Ödülü takdim edildi. Uluslararası Başarı Ödülü ise, ABD’de düzenlenen 15. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde birlikte yazıp yönettikleri “Kader Postası” filmiyle ödül alan yönetmenler Çiğdem Bozali ve Elif Akarsu Polat’a verildi.

Festivalin kısa film yarışmasında ise Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde filmler, büyük jüri tarafından uzun süren bir toplantı sonucunda derecelendirildi. Kurmaca kategorisinde birinciliği, yönetmenliğini Ramazan Kılıç’ın üstlendiği “Servis” filmi aldı. Belgesel kategorisinde ise, Tolunay Tekmek’in yönettiği “Pembe Kimlik” filmi birinci oldu. Animasyon kategorisinde birinci Gökalp Gönen’in yönettiği “Avarya” olurken, Deneysel kategoride ise Cüneyt Işık’ın yönetmenliğini üstlendiği “Vortex” filmi birinci oldu.

12. ROFİFE Ödül Sonuçları

“KURMACA” KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Servis / Yönetmen: Ramazan Kılıç

İkincilik Ödülü: Meryem Ana / Yönetmen: Mustafa Gürbüz

Üçüncülük Ödülü: Aylin / Yönetmen: Ozan Yoleri

Mansiyon Ödülleri: Fotoğraf / Yönetmen: Ozan Takış & Örtünün Altı / Yönetmen: Kardelen Eren

“BELGESEL” KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Pembe Kimlik / Yönetmen: Tolunay Tekmek

İkincilik Ödülü: Sokağın Sesleri / Yönetmen: Haya Androon

Üçüncülük Ödülü: Kış / Yönetmen: Berrin Öz

Mansiyon Ödülleri: İris / Yönetmen: Volkan Güleryüz & Uçan Adam / Yönetmen: Uğur Ersöz -Nusret Oğuzhan Yıldız

“ANİMASYON” KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Avarya / Yönetmen: Gökalp Gönen

İkincilik Ödülü: Aripi / Yönetmen: Dimitri Voloshin

Üçüncülük Ödülü: Dreams in the Depht / Yönetmen: Reza Mohammad

Mansiyon Ödülleri: Bitcoini olan Rakun / Yönetmen: Serdar Çotuk & The Flat / Yönetmen: Lev Volshin

“DENEYSEL” KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Vortex / Yönetmen: Cüneyt Işık

İkincilik Ödülü: Beton Akvaryum / Yönetmen: Mert İnan

Üçüncülük Ödülü: Seul(e) / Yönetmen: Nazif Can Akçalı

Mansiyon Ödülleri: Deveran / Yönetmen: Feyzullah Erikli & İnsan Olmadan Üç Dakika / Yönetmen: Serkan Uzunyol

12. ROFİFE Özel Ödülleri

Ustaya Saygı Ödülü: Selda Alkor

Onur Ödülü: Umut Karadağ

Emek Ödülü: Devrim Yakut

Başarı Ödülü: Laçin Ceylan

Uluslararası Başarı Ödülü: Elif Akarsu Polat & Çiğdem Bozali

Sanata Evet Ödülü: Tamer Levent