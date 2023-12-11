Haber: Mert Osman Erman

Başbakan Narendra Modi'nin hükümeti, 2019'da bölgeye önemli özerklik tanıyan Hindistan anayasası'nın 370. maddesini iptal etti ve 12 milyondan fazla kişinin yaşadığı bu bölgeyi iki federal yönetim altındaki bölgeye böldü.

Mahkeme ayrıca hükümetin bölgede Eylül 2024'e kadar seçim yapması gerektiğini belirtti.

Beş kişilik mahkeme heyeti, bölgenin "en kısa sürede" yeniden bir eyalet olarak restore edilmesini emretti.

Başyargıç DY Chandrachud, "Jammu ve Keşmir eyaleti diğer eyaletlerden farklı bir iç egemenliğe sahip değil" dedi.

Kararın açıklanmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jammu ve Keşmir bölgesinin eski Başbakanı Omar Abdullah, kararı "hayal kırıklığına uğradığı ancak umutsuz olmadığı" şeklinde ifade etti.

Manzarası güzel olan Jammu ve Keşmir bölgesi, 1947'de Hint yönetimine katılan bir prenslik devletiydi. Hindistan ve Pakistan arasında nükleer silahlı iki savaş ve Keşmir üzerine sınırlı bir çatışma yaşandı. İki ülke de farklı bölgeleri kontrol etti ve ateşkese varıldı.

Keşmir'deki güvenlik önlemleri Pazartesi gününden bu yana artırıldı. Hindistan hükümeti, 2019'da Hint anayasasının 370. maddesinin neredeyse tamamını iptal etti. Bu madde, Jammu ve Keşmir eyaletinin halkına özel ayrıcalıklar tanıyan bir hükümdü.

Ayrıcalıklar, eyaletin bütçe, harcama, istihdam, eğitim ve ekonomik faaliyet gibi alanlarda kendi yönetimini sağlayan bir meclisi içeriyordu. Meclis feshedildi ve yerine yerel seçimler yapılıncaya kadar bölgeyi yönetmek üzere bir vali atandı. Bölgedeki birçok aktivist ve üst düzey muhalefet lideri gözaltına alındı.

Madde 370, eyaletin kendi anayasasına, ayrı bir bayrağa ve yasalar yapma özgürlüğüne sahip olmasına izin veriyordu. Dış ilişkiler, savunma ve iletişim ise federal hükümetin yetkisindeydi. Bu nedenle Jammu ve Keşmir, kalıcı ikamet, mülkiyet sahibi olma ve temel haklarla ilgili kendi kurallarını koyabiliyordu. Aynı zamanda eyalet dışından gelen Hindistan vatandaşlarını mülk satın almak veya buraya yerleşmekten alıkoyabiliyordu.

Bu anayasal düzenleme, Keşmir'in Hindistan ile olan sıkça gergin ilişkisinin temelini oluşturuyordu. Keşmir, Hindistan'a katılan tek Müslüman çoğunluğa sahip bölge olarak bölünmeden hemen sonra Hindistan'a katıldı.

Modi ve Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Party (BJP), uzun süredir Madde 370'ye karşı çıkıyordu ve bunu 2019 seçim manifestosunun bir parçası olarak iptal etme sözü vermişti. 2019 Nisan-Mayıs genel seçimlerinde büyük bir yetkiyle iktidara döndükten sonra hükümet, bu taahhüdü yerine getirmekte gecikmedi.

Eleştirmenler, BJP'nin nihai olarak Keşmir'in demografik karakterini değiştirmeyi amaçladığını ve orada yaşayan Hindistan dışındaki kişilere toprak satın alma iz

ni vererek bu hedefine ulaşmak istediğini söylüyor.

Bu yılın Ağustos ayında, Yüksek Mahkeme'nin anayasa yargıçları, hükümetin kararını eleştiren yaklaşık 23 dilekçeyi dinlemeye başladı. Dilekçe sahipleri, Keşmir'in Hindistan ile olan benzersiz ilişkisinin vurgulandı ve Madde 370'nin "bir köprü işlevi gördüğü" belirtildi.

Devlet, Müslüman çoğunluğa sahip Keşmir vadisi, Hindu hakim Jammu bölgesi ve yüksek rakımlı Budist bölgesi Ladakh'tan oluşuyordu.

Dilekçe sahipleri, devletin Jammu ve Keşmir ile Ladakh'ı federal yönetim altındaki bölgelere yeniden düzenlemesi durumunda, bir eyaletin bir birliğe indirilmesi için eyalet yasama meclisi onayının gerektiğini belirten Hindistan anayasasının ihlal edildiğini iddia etti. Dilekçe sahipleri, Madde 370'nin feshedilmesinin aynı zamanda bölgenin iç egemenliğini, halkının iradesi göz önüne alınmadan alındığını söyledi. Ancak hükümet, bu egemenliğin 1947'de Hindistan'a devredildiğini iddia etti.

Özel statünün iptalinden sonra uygulanan birçok kısıtlama hafifletildi ve 2022'de resim-perdelerin arkasındaki Keşmir vadisi, 16 milyondan fazla turisti çekti. Hükümet, eyalet seçimlerini düzenlemeye ve eyalet statüsünü geri getirmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak hükümet, güvenlik nedenleriyle bölgede sık sık iletişim kısıtlamaları uyguluyor ve bu, hak grupları tarafından baskıları bastırmak için alınan önlemler olarak eleştiriliyor.