Haber: Mert Osman Erman

2025 Haziran'ına kadar yıllık alımı pandemi öncesi seviyelerle uyumlu olarak yaklaşık 250,000'e düşürmeyi hedefliyor.

Yeni plan kapsamında uluslararası öğrencilere ve düşük beceriye sahip işçilere yönelik vize kuralları da sıkılaştırılacak.

Avustralya'da göç, konut ve altyapı sorunlarına baskı ekleyerek rekor seviyelere çıkmış durumda.

Ancak nitelikli işçi eksikliği devam ediyor ve ülke onları çekmekte zorlanıyor.

Yeni bir 10 yıllık göçmenlik stratejisini pazartesi günü bir medya brifinginde tanıtan İçişleri Bakanı Clare O'Neil, göçmenlik sisteminin önceki hükümet tarafından "paramparça" bırakıldığını söyledi.

Bu yılın başlarında yapılan bir inceleme, sistemin "ciddi şekilde bozuk" olduğunu, gereksiz derecede karmaşık, yavaş ve verimsiz olduğunu ve "önemli bir reforma" ihtiyaç duyduğunu belirledi.

2023 Haziran'a kadar geçen yılda rekor düzeyde 510,000 kişi Avustralya'ya gelirken, bakan, hükümetinin "sayıları kontrol altına alacağını" ve yıllık göçmen alımını yaklaşık %50 azaltacağını söyledi.

Yeni önlemler arasında uluslararası öğrenciler için daha sıkı İngilizce dil gereksinimleri ve ikinci bir vize başvurusu yapanlara daha fazla inceleme yer alıyor - bu kişiler, herhangi bir ek çalışmanın akademik hedeflerini veya kariyerlerini ilerleteceğini kanıtlamak zorundadır. Resmi verilere göre Avustralya'da 650,000'e yakın yabancı öğrenci bulunmaktadır ve bunların birçoğu ikinci vize süreçlerindedir.

"Uzman" veya "esas" becerilere sahip göçmenler için vize yolları da iyileştirilerek kalıcı ikamet olasılıkları artırıldı.

Yeni politikalar, Avustralya'nın ihtiyaç duyduğu işçileri daha fazla çekecek ve ülkede yaşayan, çalışan ve öğrenenler için sömürü riskini azaltacaktır, dedi O'Neil.

Muhalefet göç sözcüsü Dan Tehan, hükümetin pandemiden iyileşmeye yardımcı olmak için tasarlanan göç politikalarını ayarlamak konusunda çok yavaş olduğunu söyledi.

"Koşu atı, göçmenlik konusunda hükümetin onu sadece yakalayamadığı, aynı zamanda bulamadığı bir durumda," dedi hafta sonunda.

İş Konseyi gibi bazı çevreler, hükümetin popülerliğinin geçen yılki seçiminden bu yana azaldığını ve son haftalarda Avustralya'nın konut krizini hafifletmeye yardımcı olmak için göçmenliği geçici olarak azaltma baskısı altında olduğunu söyledi.

Ancak diğerleri, örneğin İş Konseyi, göçmenlerin uygun konut yatırımının ve yıllarca süren kötü konut politikasının bir sonucu olarak bir günah keçisi olarak kullanıldığını söyledi.