Haber: Damla Oya Erman

Ocean Explorer adlı geminin sahibi olan Kopenhag merkezli SunStone Ships, gemiyi hareket ettiremeyen çamur ve çamurdan kurtaran Grönland hükümetine ait bir balıkçı gemisinin yardımını aldığını açıkladı.

SunStone, bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Perşembe sabahı OCEAN EXPLORER'ın Doğu Grönland Fiyordu'ndaki karaya oturmasından başarıyla çıkarıldı. Bu, TARAJOQ gemisinden gelen bir çekme işlemi ve geminin kendi gücüne dayanarak yapıldı." Şirket, "Gemide bulunan hiçbir kişiye zarar verilmedi, çevreye kirlilik yapılmadı ve geminin gövdesine zarar verilmedi" dedi.

Şirket ayrıca, "Gemisi ve yolcuları şimdi geminin alt kısmındaki hasarları değerlendirilebilecek bir limana yerleştirilecek ve yolcuların evlerine geri gönderileceği bir limana götürülecektir" dedi.

Daha önce, Ocean Explorer gemisinde bulunan üç kişi Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyona alınmıştı. Gemiyi işleten Avustralya merkezli Aurora Expeditions şirketi, bu kişilere gemide bulunan bir doktor ve sağlık personeli tarafından bakıldığını ve "iyi olduklarını" söyledi.

Danimarka askeri Birleşik Arktik Komutanlığı (JAC), Ocean Explorer'ın Grönland'ın başkenti Nuuk'un 870 mil kuzeydoğusundaki Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı'nda bulunan Alpefjord'da 14 Eylül 2023 tarihinde karaya oturduğunu bildirdi. 341 feet uzunluğundaki gemi, çamur ve silt içinde immobil hale geldi ve yüksek gelgitler Ocean Explorer'ı kurtarmak için yeterli olmadı.

Kimse yaralanmadı ve tehlikede olan hiç kimsenin olduğuna dair raporlar yoktu. Ancak, en yakın Danimarka Donanması gemileri günlerce uzaktaydı ve kötü hava, bir denetim gemisinin en erken Cuma akşamına kadar gelmesini geciktirdi.

Aurora Expeditions daha önce Ocean Explorer'daki yolcuların ve mürettebatın "güvende ve iyi olduğunu" söyledi. Şirketin açıklamasında şunlar yazıyordu: "MV Ocean Explorer'ı karaya oturmadan kurtarma çabaları içinde aktif bir şekilde yer alıyoruz. Öncelikli taahhüdümüz, güvenliği tehlikeye atmadan geminin kurtarılmasını sağlamaktır." Şirket, "Gerekirse yardımlarının gerekli olması durumunda çevredeki diğer gemilerin desteğini sağladık" dedi.

Gemide bulunan Avustralyalı yolculardan Gina Hill, geminin karaya oturduğu pazartesi günü bir sarsıntı hissettiklerini ve gemi karaya otururken bir çırpıntı sesi duyduklarını söyledi.

Hill, gemide bulunanların iyi ruh halinde olduğunu ve gemi mürettebatının konferanslar ve keşiflerle ilgili hikayelerle eğlendirildiğini söyledi.

Hill, gemideki Kovid-19 vakalarının doğrulandıktan sonra bazı yolcuların halka açık alanlarda maskeler takmaya karar verdiklerini, ancak diğerlerinin takmadıklarını ekledi.