Haber: Damla Oya Erman

Josue Gonzalez (20 yaşında), Elizabeth Fuster (22 yaşında) ve Labarrius Williams (33 yaşında), Temmuz ayında gözaltına alındı ve başlangıçta organize bir dolandırıcılık suçu ile suçlandılar.

Miami-Dade County Savcılığı tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, TSA (Ulaştırma Güvenliği İdaresi) görevlilerinin Miami Uluslararası Havalimanı'nda yolcu bagajlarından para çaldığını ortaya koydu.

Josue Gonzalez (20 yaşında), Elizabeth Fuster (22 yaşında) ve Labarrius Williams (33 yaşında), Miami-Dade ilçesi hapishane kayıtlarına göre Temmuz ayında gözaltına alındı ve başlangıçta organize bir dolandırıcılık planı ile suçlandılar. Ardından Turner Guilford Knight Gözaltı Merkezi'ne yerleştirildiler.

Gözaltı tutanaklarına göre, Miami Uluslararası Havalimanı yetkilileri, bu görevlilerin atanmış oldukları Güvenlik Kontrol Noktası E'de hırsızlıkla ilgili bir dizi rapor aldıktan sonra bir soruşturma başlattı.

Gözaltı kayıtları, Gonzalez, Fuster ve Williams'ın yolcuların bagajlarını TSA güvenlik kontrollerinden geçirdikleri sırada birlikte çalışarak paraları çalmaya çalışırken görüntülendiğini belirtiyor, NBC Miami tarafından bildirildi.

Pazartesi günü yayınlanan video, Williams ve Gonzalez'ın 29 Haziran'da Güvenlik Kontrol Noktası E'de yolcuların çantalarından gizlice aldıkları parayı cebine koyduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

Bir bölümde, Williams'ın bir elini bir el bagajının köşesine uzattığını gösteriyor. Ardından elini çıkarıyor ve sağ cebine bir şey koymuş gibi görünüyor. Daha sonra Gonzalez, çantanın içine elini sokup bir şey çıkarıyor ve ceplerine gizliyor gibi görünüyor.

Başka bir klipte, Gonzalez'ın bir çantadan cüzdan çıkardığını gösteriyor.

Gonzalez, çantanın taşıyıcı bant üzerinde ilerlediği sırada çantanın yanında geliyor gibi görünüyor. X-ışını makinesine ulaştığında ellerini cebine sokuyor ve sıranın sonuna geri dönüyor.

Savcılar, TSA görevlilerinin, yolcuların güvenlik taramasından geçirildiği sırada onları oyalamaya çalıştığını ve diğerlerinin para aramak için yolcuların eşyalarını karıştırdığını iddia etti.

Bir olayda, üç suçlu tek bir yolcunun cüzdanından 600 dolar çalmayı başardı.

Ağustos ayında, Miami-Dade Savcıları, Fuster'a yöneltilen suçlamaları düşürdü ve davasını kapattı.

Gonzalez ve Williams her biri üçüncü derece büyük hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılar, dolandırıcılık düzenlemelerini düşürdü.

Raporlara göre, Gonzalez bir devlet programına kabul edildi ve programı başarıyla tamamlarsa suçlamaları düşürülecek.

Program, Gonzalez'ın iki mağdura 700 dolarlık tazminat ödemesini ve 25 saat toplum hizmetini tamamlamasını gerektiriyor. Ayrıca havaalanı güvenlik kimlik kartlarını teslim etmesi gerekiyor.

Williams ise aynı programa kabul edilmedi ve gelecek hafta mahkemeye çıkacak.