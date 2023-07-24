Lozan Antlaşması’nın 100. yılı sebebiyle uluslararası basın kuruluşları tarihi anlaşma ile ilgili haberler paylaşıyor. Modern tarihin en önemli hukuk metinleri arasında sayılan Lozan Anlaşması, Yunan medyası başta olmak üzere çeşitli analiz sitelerinde de gündemde.

Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Ethnos, 'Türkiye'nin sınırlarını belirleyen Lozan Antlaşması imzalandı' başlığıyla bir haber yayımladı. Antlaşmanın kimler tarafından imzalandığının yer aldığı haberde ayrıca bazı Ege Denizi adalarının askerden arındırılması kararı da yer alıyor.

Söz konusu haberin içeriğinde, Limni, Semadirek, Samos, Sakız, Midilli ve İkarya gibi adalar sıralandı.

ERMENİLER LOZAN ANTLAŞMASI İLE DARBE YEDİ

ABD'nin en ünlü üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) internet sitesinde skandal analiz yayınladı. 'Birinci Dünya Savaşı'nın 'unutulmuş barışı' başlığı ile paylaşılan yazıyı Peter Dizikes kaleme aldı.

Dizikes yazısında, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından yüz yıl sonra geriye dönüp bakıldığında, söz konusu metnin Ermeniler ve diğerleri için eksiklikler barındırdığını savundu.

Lozan'da aylarca devam konferanstaki Ermeni delegasyonunun tek bir hedefi olduğunu belirten yazı, bunu Türkiye'nin doğusunda ya da Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge elde edilmesi olarak tanımladı.

Yapılan antlaşmada Ermenilerden bir kez olsun söz edilmediğinden bahseden yazıda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadalesinin ise 1940'ların sonlarına doğru Hindistan ve Pakistan'ın bölünmesinin öncüsü sayıldığı yorumu yapıldı.

Analizin sonunda ise uluslararası toplum tarafından yüz üstü bırakılan Ermenilerin Lozan Antlaşması'yla bir başka darbe yediğini vurgulandı.

HABER: DUHA SENA OSKAY