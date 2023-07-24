Madrid

La Vanguardia gazetesi, İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri ve Başbakan Giorgia Meloni'ye atıfta bulunarak, "İspanya, Meloni'yi frenliyor" ifadesini manşetine çıkardı.

İspanya'da seçimleri öngörülenin altında sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) kazandığını ve aşırı sağcı Vox ile birlikte meclis çoğunluğunu yakalayamadığını belirten La Vanguardia, mevcut başbakan Pedro Sanchez'in görevine devam etmesi için şimdiye kadar kendisine destek vermeyen Katalonya için Birlik (JxCAT) partisini ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

Sol görüşlü gazetelerden El Pais de PP'nin seçimleri kazandığını ama mevcut sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar'ın, PP'nin aşırı sağcı Vox ile meclis çoğunluğunu yakalamasını engellediğini yazdı.

"Hükümet kurulması havada" şeklinde başlık atan El Pais, "İspanya siyaseti öngörülmesi zor oldu. Katalonya, Sanchezci olduğunu bir kez daha gösterdi. Meclis aritmetiği, JxCAT'ın çekimser oyuna bağlı olsa da PSOE'nin hükümeti kurmasına olanak sağladı. Seçimleri kazanan Feijoo'nun (PP lideri) dışarıdan destek bulma olasılığı bulunmadığından iktidara gelmesi çok zor." yorumunda bulundu.

Merkez sağ gazetelerden El Mundo "Feijoo kazanıyor ama (eski Katalonya özerk hükümeti başkanı Carles) Puigdemont, Sanchez'i başbakan yapabilir" manşeti altında, "PSOE kaybetmesine rağmen seçim sonuçlarını kutladı ve bir kez daha aşırı sol ile ayrılıkçıların desteğiyle koalisyon hükümeti kurmayı deneyecek." ifadesini kullandı.

Sağ görüşlü gazetelerden ABC "Puigdemont veya blok" manşetini atarak, Alberto Nunez Feijoo'nun seçimleri kazanmasına rağmen Vox ile birlikte meclis çoğunluğunun çok uzağında kaldığını belirtti.

ABC, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski başkanı olan ve yasa dışı referandumun ardından Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden, Avrupa Parlamenteri Carles Puigdemont'un lideri olduğu JxCAT'nın sol koalisyon hükümetinin yeniden kurulmasında kilit olacağının altını çizdi.

Diğer bir sağ görüşlü gazete La Razon da "İstikrarsızlık" ifadesini manşetine çıkardı.

Gazete, "Feijoo seçimleri kazansa da son seçimlere nazaran 19 milletvekili kaybeden Vox ile birlikte meclis çoğunluğunu yakalayamadı. PP, hükümeti kurmak için PSOE'den çekimser kalmasını istiyor. Sanchez, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), JxCAT ve Bask'ta faaliyet gösteren EH Bildu ve Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) desteğiyle koalisyon kurabilir." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanlığının seçim sonuçlarına ilişkin açıkladığı verilere göre PP 136, PSOE 122, Vox 33, Sumar 31, Katalonya'da faaliyet gösteren partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 7, Katalonya için Birlik (JxCAT) 7, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu 6, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 5, diğerleri 3 koltuk kazandı.

AA