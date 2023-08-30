LONDRA AA- İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde bir araya gelen vatandaşlar, emisyon standartlarına uygun olmayan araçlara günlük ödeme yapma zorunluluğu getiren ULEZ uygulamasını protesto etti.

Eylemciler, tüm Londra il sınırlarında trafiğe çıkan ve emisyon standartlarına uymayan araçlara 12,50 sterlin (yaklaşık 430 lira) ödeme zorunluluğunu protesto etti.

Yolu trafiğe kapatan eylemciler, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ın görevden alınması talep etti.

Eylemciler, “Han, para verenin havayı kirletebileceğini söylüyor”, “ULEZ kameralarını kır”, “Londra’da kirli hava sorunu yok kirli başkan sorunu var” ve “ULEZ olmayan problemin çözümüdür” pankartları taşıdı.

Başbakanlık ile Parlamento arasında kapattıkları yolda yürüyüş yapan gruptakiler, ULEZ ücretlerini ödememe ve standartlara uymayan araçları tespit eden kameraları kırma çağrısı da yaptı.

Londra Belediye Başkanı Khan, daha önce kent merkezindeki bir bölgeyi kapsayan Düşük Emisyon Bölgesi (LEZ) uygulamasını genişleteceğini ve bunu hava kirliliğini önlemek ve sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için yaptıklarını savunmuştu.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren ULEZ ile Euro 3 standartlarına uymayan motorlar, Euro 4 standartlarına uymayan benzinli araçlar, Euro 6 standartlarına uymayan dizel araçların trafiğe çıkmaları halinde günlük 12,5 sterlin ödemesi gerekiyor.

Euro 6 standartlarına uymayan otobüs ve kamyonlar ise günlük 100 sterlin (Yaklaşık 3 bin 500 lira) ödeyecek. ULEZ için belirlenen standartlar, 2015 öncesi üretilen dizel arabaların, 2006 öncesi üretilen benzinli arabaların ve 2007 öncesi üretilen motorların çoğunun günlük ücret ödemesi anlamına geliyor.

Engellilere ait araçlar, tekerlekli sandalyeli yolcu taşımaya uygun kiralık araçlar, 40 yaş üzeri klasik otomobiller, Londra taksileri, askeri araçlar, iş makineleri ve tarımsal üretimde kullanılan araçlar ise ULEZ kapsamında ödeme yapmayacak.

Bu araçlar, şehrin dört bir yanına kurulan ULEZ kameralarıyla tespit ediliyor.

Hükümet, karşı çıktığı ULEZ kararını mahkemeye taşımış ancak mahkeme Londra Belediyesini haklı bulmuştu.