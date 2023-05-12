Moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober'in himayesinde Turkish British Association of Culture'ın (TUBAC) düzenlenen sergide, 11 Türk sanatçının eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için de yardım toplandı.

Ayrıca, sergi dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk sanatçılar ve davetlilerin katıldığı resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Ertaş, depremlerin ardından İngiltere dahil dünyanın dört bir yanından Türkiye'yle dayanışma sergilendiğinin dile getirdi.

Ertaş, bu sergi kapsamında toplanan yardımların da Türkiye'de depremden etkilenenlere aktarılacağını belirterek, sergide eserleri yer alan Türk sanatçıların ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Sergi, ümidi ve yeniden doğuşu temsil ediyor"

Moda ve sanat danışmanı Ober de serginin, ümidi ve yeniden doğuşu temsil ettiğini ve depremzedelere seslendiğini anlattı.

Ober, sergi dolayısıyla kendisi ve tüm ekibinin çok heyecanlı olduğunu belirterek, bu kapsamda depremzedelere de yardım toplanacağını ve yardımın UNICEF aracılığıyla aktarılacağını kaydetti.

Sergiye katılan Türk sanatçılar, Alev Özaş, Deniz Atay, Deniz Say, Elif Özal Danışman, Emre Tamer, Nerkiz Akçura, Nevruz Akdağ, Serdal Güzel, Zeynep Şimsek ve Yalçın Gökçebağ'dan oluşuyor.

Sergi kapsamında, Nego Takı Tasarım tarafından hazırlanan Topkapı isimli Osmanlı tarzı takı koleksiyonu da yer aldı.

AA