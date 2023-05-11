İSTANBUL- Asrın Felaketi olarak kabul ettiğimiz 6 Şubat depreminin yaraları hala sarılamadı.

Kitapyurdu yayın ile karşımıza çıkan Kar çorbası, deprem bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki üstün zekâlı bir kız çocuğunun deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor.

Tanıtım:

Bu bir deprem hikâyesidir.

06.02.2023 tarihli başlayan Türkiye deprem fırtınası. Asrın kâbusu.

Birinin kâbusu birinin umudu da olabiliyormuş.

Bu kitap eğer şu an sizin elinizdeyse ne demek istediğimi anlıyor olmalısınız.

Öykümüz deprem bölgesinde köyde yaşayan, 10 yaşında üstün zekâlı bir kız çocuğunun deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan hikâyelerden oluşuyor.

HABER: MERVE ELÇİ