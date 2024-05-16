Başkentteki çeşitli üniversitelerden yüzlerce öğrenci, Trablus Üniversitesi’nde Gazze’ye destek gösterisi için toplandı.

Filistin direnişi ile özdeşleşen geleneksel Filistin kefiyesi takan öğrenciler, Libya ve Filistin bayrakları taşıyarak, "Canımız kanımız sana feda olsun Gazze", "Halk sınırların açılmasını istiyor" ve "Canımız kanımız sana feda olsun Aksa" sloganları attı.

Gazze'ye destek gösterileri Libya'da tüm üniversitelere yayıldı

Gösteri sırasında açıklama yapan Trablus Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Mueyyid Aşur, gösterinin düzenli olarak düzenledikleri gösterilerden biri olduğunu söyledi.

Hava aşırı sıcak olmasına rağmen muhteşem bir kalabalığın biriktiğini kaydeden Aşur, Gazze’deki Filistinlilere destek gösterilerinin tüm Libya üniversitelerine yayıldığını aktardı.

"Talebimiz (İsrail) saldırılarının durdurulması, yardımların girmesi ve Gazze’nin yeniden inşa sürecinin başlamasıdır." diyen Aşur, Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahir es-Sünni’den ülkesinin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına dahil olması gibi cesur adımları sürdürmesini talep ettiklerini söyledi.