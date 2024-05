Foruma, Afrika ülkelerinden devlet başkanları ile başta Afrika olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden iş insanları, girişimciler, medya temsilcileri ve diplomatlar katıldı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Ruanda'nın Africa CEO Forumu'na ikinci kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Afrika ülkelerinin kalkınması ve ekonomik olarak ilerlemesi için düzenlenen bu foruma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Afrika'nın küresel iklim değişikliği ya da savaş gibi krizlerden doğrudan etkilendiğini belirten Kagame, bu süreçlerden birçok ders çıkardıklarını vurguladı.

Kagame, "Birbiriyle kesişen krizler bize çok şey öğretti ve birçok önemli ders verdi. Eğer birlikte çalışırsak, kıtamız için ihtiyaç duyulan kapasiteyi geliştirebiliriz. Kaynaklarımız var ama ihtiyacımız olan şey onları kendi aramızda paylaşmak." dedi.

Daha fazla işbirliği ve pazar hacminin büyütülmesi gerektiğine vurgu yapan Kagame, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin Afrikalı olduğunu ve bu sayının yakın zamanda yüzde 25'e çıkmasını beklediklerini kaydederek, orta sınıf Afrikalıların sayısının artacağını ve Afrika'nın giderek dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Kagame, "Gerçek anlamda refaha ulaşmak için zihniyetimizi değiştirmemiz, kaliteyi hedeflememiz, yüksek teknolojili ürünler geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Attığımız her adımda iyi yönetim ve politikanın çok önemli rol oynadığına işaret eden Kagame, "Çözüme sahip olmak yeterli değil, bürokrasinin yolumuza çıkmasına izin vermememiz, işlerin daha iyi ve daha hızlı yürümesini sağlamamız gerekiyor. Ayrıca tüm alanlarda statükoya meydan okumamız gerekiyor. İster iş dünyasında, ister siyasette, ister sivil toplumda olsun dünyanın her yerinde yapılabilen her şey Afrika'da da yapılabilir." diye konuştu.

Yapay zeka ve iş dünyası işbirliği

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop da organizasyona ev sahipliği yapan Ruanda'ya teşekkür ederek, Afrika ülkeleri ekonomilerinin gelişmesi için yeniden bir araya geldiklerini belirtti.

Diop, "Afrika ekonomilerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmede inovasyonun önemli rolünü Afrika'da tartışma fırsatı bulduk. Şimdi yapmamız gereken şey çalışma ve iş yapma şeklimizi yeniden şekillendirmek gibi teknoloji devriminin sunduğu fırsatları Afrika için uyarlamaktır." dedi.

Yapay zekanın hızla ana akım teknoloji haline geldiğine ve elektriğin bir asır önce sahip olduğu pozisyona benzediğine işaret eden Diop, bu teknolojinin birçok alanda kullanılmaya başlanmasıyla Afrika ülkelerinin bu süreçte nerede durduğunu netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Diop, "İnovasyondan bahsettiğinizde Ruanda bu teknolojiyi çok hızlı bir şekilde benimsiyor ve bunun en iyi örneği. Aşı üretimi konusunda birçok Afrika ülkesi yapılamayacağı görüşündeydi ama Ruanda'da aşı üretildi." diye konuştu.

Yenilikçi fikir ve girişimlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Diop, özellikle yerli özel sektöre daha fazla fon sağlanması ve yatırım fırsatı verilmesi çağrısı yaptı.

Diop, Afrika'da yeni girişimlere inanan daha fazla milyonere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Afrika CEO Forum Başkanı ve Jeune Afrique Medya Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Amir Ben Yahmed de bu forumun kıtanın en önemli etkinlikleri arasına girdiğini belirterek "Artık her yıl binlerce özel sektör üyesi, bankacı, sigortacı, telekom operatörü ve diplomat bir araya gelerek Afrika'nın sorunlarını ve çözüm yollarını konuşuyor." dedi.

Yahmed, bir sonraki zirvenin Fas'ta düzenlenmesini planladıkları bilgisini paylaştı.

Africa CEO Forum

Africa CEO Forum bu yıl Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenleniyor. Ruanda daha önce 2019'da foruma ev sahipliği yapmıştı.

Afrika'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen devlet başkanlarının yanı sıra 3 bine yakın iş insanı, bankacı, yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve bakan, iki gün boyunca düzenlenen panel ve oturumlarla kıtanın geleceğini tartışılıyor.

Forumda, yapay zeka ve iş dünyası işbirliği, dijital dönüşüm, kalıtsal sorunlara çözümler, ticarette sınırların kaldırılması ve sınır ticaretinin artırılması gibi başlıklarda farklı konular konuşuluyor.