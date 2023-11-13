Haber: Damla Oya Erman

MÖ 43 civarında, Roma Cumhuriyeti'nin son döneminde, muhtemelen Gaius Octavius (gelecekteki İmparator Augustus) liderliğinde, Legio V Macedonica olarak bilinen lejyon toplandı. Bu dönemde, erken metinlerde V Gallica ve V Urbana adında iki lejyon kaydedilmiştir; bu lejyonlardan biri veya her ikisi, Legio V Macedonica'nın öncüsü olabilir.

MÖ 31'de tek hükümdar olan Augustus, Actium Savaşı'nın ardından lejyonların yaklaşık yarısını dağıttı ve kalanları, Principate'ın erken döneminin ana ordusunu oluşturan sürekli bir askeri güce konsolide etti.

Legio V Macedonica, MS 30'da Makedonya'ya gönderildi ve muhtemelen "Makedonya" adını burada kazandı. Lejyon, MS 6'ya kadar orada kaldı ve ardından Roma Moesia'sındaki Oescus'u korumak üzere Danube Nehri'ne gönderildi.

Oescus, Danube Limes'in önemli bir askeri üssü olarak başladı. Lejyon, sınırı korumak için Oescus'ta bir Lejyonary Kalesi sürdürdü ve Vexillationes, Nero'nun MÖ 58-63 yıllarındaki Parthian Savaşı'nda Ermenistan'da ve Mısır'daki Alexandria'da kampanya yaptı.

MS 66'da Birinci Yahudi-Roma Savaşı'nın patlak vermesiyle, Nero, general Titus Flavius Vespasianus'u (gelecekteki İmparator Vespasian) isyanı bastırmak için gönderdi. Vespasian'ın kuvvetleri, Legio X Fretensis ve Legio V Macedonica'yı içeriyordu. Daha sonra oğlu Titus, Legio XV Apollinaris'i yönetti ve birçok yerel müttefik ordusunu kontrol etti.

Lejyon V Macedonica, kampanya sırasında Galile'de Sepphoris şehrinin kurtuluşunda ve Samaritanların ana mabedi olan Mount Gerizim'deki kuşatmada kendini gösterdi.

Roman kuvvetleri, çoğunlukla MS 70'te Kudüs'e ulaştı ve şehri dört ay boyunca kuşattı. Bir dizi savaşın ardından, şehir ve İkinci Tapınak tamamen yok edildi ve çağdaş tarihçi Titus Flavius Josephus, "Kudüs... yıkılmış ve temellerine kadar yerle bir edilmiştir, ziyaretçilere bir zamanlar bir yerleşim yeri olduğuna dair hiçbir şey bırakılmamıştır" dedi.

Vespasian'ın İmparator ilanından ve oğlu tarafından yönetilen savaşın sona ermesinden sonra, lejyon MS 71'de Oescus'a geri döndü.

Ancak, Moesia bölgesine saldıran Dacia, MS 101'de Lejyon V Macedonica'yı Tappae Savaşı'nda kampanya yapmak üzere gönderdi. Lejyon, İmparator Trajan döneminde MS 101'den 106'ya kadar Dacia'ya karşı kampanyaya devam etti, ancak savaşın sona ermesinin ardından lejyon, Moesia'nın kuzeydoğusundaki Roxolani kabilelerinin saldırılarına karşı sınırı koruyan Limes Moesiae sistemindeki Troezmis'e transfer edildi.

Hadrian'ın hükümeti sırasında, lejyon MS 132'den 136'ya kadar Bar Kokhba isyanını bastırmak için gönderildi; Roma'nın "Yahudi Seferi" olarak adlandırdığı bir kampanya. Roma kuvvetleri, Legio V Macedonica da dahil olmak üzere altı tam lejyonu içeriyordu.

Bar Kokhba isyanı, Yahudi topluluklarının geniş ölçüde boşaltılmasına neden oldu. Roma tarihçisi ve senatör Cassius Dio'ya göre, savaşta 580.000 Yahudi öldü, birçok kişi de açlık ve hastalıktan öldü.

2. yüzyılın sonlarına doğru, Roma İmparatorluğu'nun sınırları Germen Marcomanni'nin Quadi, Vandallar ve Sarmatians ile birleşmesiyle tehdit altındaydı.

Roma tarihçisi Eutropius'a göre, İmparator Marcus Aurelius'un kuvvetleri (Lejio V Macedonica dahil), Marcomannic konfederasyonuyla üç yıl süren Marcomannic Savaşlarına karşı savaştı, bu süre, MS 180'deki Aurelius'un ölümüne kadar sürdü. Marcomannic Savaşları pek başarılı olmasa da, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar Tuna Nehri'nin sınırını sağladı.

Aurelius'un halefi İmparator Commodus, MS 185 veya 187'de Dacia eyaletindeki isyankar altın maden işçileri tarafından tutulan bir paralı asker ordusunu ezen Legio V Macedonica'ya "Pia Constans" ("Sadık ve güvenilir") veya "Pia Fidelis” (Sadık) ünvanı verildi.

3. yüzyılın büyük bir kısmında, lejyon Potaissa'da bulunuyordu ve Dacian Carp kabilesine karşı birkaç savaşa katılmıştı; İmparator Valerian, ayrıca lejyona "Pia III Fidelis III" ("Üç kez sadık ve sadık") unvanını verdi.

Daha sonra, İmparator Gallienus, lejyona "VII Pia VII Fidelis" unvanını verdi ve 4., 5. ve 6. unvanların lejyon, Ingenuus ve Regalianus isyancılara karşı taşınabilir bir süvari birimi olarak kullanıldığı zaman verildiği tahmin ediliyor.

MS 274'te Legio V Macedonica, Oescus'a geri transfer edildi ve Oescus II adlı ikinci bir Lejyonary kale inşa etti. Süvari birimleri, lejyondan ayrıldı ve MS 296'da Sassanid İmparatorluğu'na karşı Mezopotamya'da kampanya yapmak üzere gönderildi.

Oescus'taki lejyon, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden önce sınırı korumak üzere geç Roma İmparatorluğu'nun bir saha ordusu olan comitatensis birimine dönüştürüldü ve önlerinde Batı Roma İmparatorluğu çöktü.

MS 411'de Hunların istilasına uğrayan Oescus şehri tahrip oldu. Bizans İmparatoru Justinian I, şehri yeniden inşa etti ve Tuna savunma sistemini yeniden kurdu, ancak bu, Avarlar'ın istilası sonrasında MS 6. yüzyılın sonlarına doğru terk edildi.

Lejyonun son yılları, geç Roma İmparatorluğu'nun idari organizasyonunu detaylandıran bir belge olan Notitia Dignitatum'da bahsedilmiştir.

Notitia Dignitatum, Legio V Macedonica'nın (ayrılmış süvari birimleri) Oriental Field Army ve Mısır'da, orada Bizans ordusuna katılmadan önceki ayrımları belgeliyor.

Legio V Macedonica'nın son kalıntıları, AD 635 veya 636 tarihini veren kitabelerde bahsedilmektedir. Kitabeler, lejyonun Lübnan'daki Heliopolis'in savunularını güçlendirdiğini, bu şehrin Raşidun Halifeliği'nin istilasına uğradığını belirtiyor.

Legio V Macedonica'nın akıbeti bilinmiyor. Ancak Roma İmparatorluğu'ndan kalan son lejyonlardan birinin dayanıklılığı dikkat çekicidir.

Legio V Macedonica, Roma İmparatorluğu'nun Klasik Çağı'ndan Orta Çağ'a kadar olan tarihsel süreçte bilinen en uzun ömürlü Roma Lejyonu oldu, MÖ 43'ten MS 636'ya kadar yaklaşık 680 yıl süren bir geçmişe sahip; Roma İmparatorluğu'nun tam tarihini kapsayan bir dönem.