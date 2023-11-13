Haber: Mert Osman Erman

İlk Afrika kökenli Amerikalı olmayı umuyordu ve Cumhuriyetçi adaylığını almak istiyordu.

Fox News'a şunları söyledi: "Bence, dünyanın en dikkate değer insanları olan seçmenler, bana gerçekten açık bir şekilde 'Şimdi değil, Tim' diyorlar."

Tim Scott oldukça iyi fonlanmış olmasına rağmen anketlerde belirgin bir etki yaratamadı.

Geride kalan adaylardan hiçbirini desteklemedi ve başkan yardımcılığı için aday olmayacağını açıkladı.

"Pek dürüst olmak gerekirse, başkan olmak için başkan adayı oldum," dedi. Pazar günü Fox sunucusu ve kişisel arkadaşı Trey Gowdy'e verdiği röportajda, başkan yardımcısı olmanın onun "yapılacaklar listesinde" olmadığını söyledi.

Cumhuriyetçi adaylık yarışına Mayıs ayında katılan 58 yaşındaki Bay Scott, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan ABD'nin siyasi bölünmelerini iyileştirmede daha iyi bir iş yapabilecek derinlemesine muhafazakâr bir aday olarak kendini sundu.

ABD'nin "büyüklük kültürünü" yeniden canlandırma sözü vererek çoğunlukla olumlu bir mesajla yarıştı ve kendi kişisel hikayesini Amerikan rüyasının bir simgesi olarak sundu.

Derin Güney pamuk tarlası işçisinin torunu olarak, yalnızca bir anne tarafından büyütüldüğünden ve ailesinin büyükbabasının hayatı boyunca "pamuktan Kongre'ye" yükseldiğinden bahsetti.

Cumhuriyetçi başkanlık yarışından çekilme kararı, geçen hafta Miami'de düzenlenen üçüncü başkanlık tartışmasından hemen sonra geldi.

Bay Scott, tartışma sahnesinde genellikle diğer adaylar tarafından gölgede bırakıldı ve umut dolu kampanya mesajı seçmenler arasında tutmamıştı - 6 Aralık'taki sonraki Cumhuriyetçi tartışmasına katılmama olasılığıyla karşı karşıya kaldı.

Yarışta Cumhuriyetçi rakiplerine karşı güçlü bir üstünlüğe sahip olan lider aday Bay Trump, televizyonda yapılan tartışmalara katılmadı.

Bay Scott'ın kampanyasını askıya alma kararı, BBC'nin ABD medya ortağı CBS'e göre, çalışanlarından birçok kişi için sürpriz oldu.

Bir kampanya görevlisi, "Pratikte herkes için bir şoktu ve çoğu insan gerçek zamanlı öğrendi" dedi CBS'e.

Bay Scott, ABD başkanlık yarışındaki kalabalık arasında ikinci yüksek profilli çıkış oldu.

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi seçmenlerin desteğini kazanmakta zorlanmasının ardından Ekim ayının sonlarında yarıştan çekildi.

Bay Scott'ın başkanlık ön sezonunun Iowa'da başlamasına sadece iki ay kala aldığı bir karardı.

Son bir CBS News/YouGov anketine göre, seçmenlerin sadece %4'ünün desteğine sahip olduğu tahmin ediliyordu, Cumhuriyetçi yarışta beşinci sırada yer alıyordu ve Bay Trump'ın gerisinde kalmıştı.

Mr. Scott'ı destekleyen bazı önemli bağışçılar, 2013'ten beri ABD senatörü olan Bay Scott'ı desteklediğini ancak şimdi desteğini Güney Karolina'dan olan eski ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley'e çevirdiklerini söylüyor.

X adlı sitede, eskiden bilinen adıyla Twitter'da Pazar gecesi bir yayında Bayan Haley, Bay Scott'ı "inançlı ve birçok kişiye ilham veren iyi bir adam" olarak nitelendirdi.

"Cumhuriyetçi ön seçimleri, onun katılımıyla daha iyi hale geldi."