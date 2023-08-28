İSTANBUL (AA) - LC Waikiki, farklı yaş grupları için özel olarak hazırladığı 'Okula Dönüş Koleksiyonu' ile hem öğrencileri hem de aileleri fırsat dünyasında ağırlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, okula dönüş zamanı yaklaşırken ailelerin ve öğrencilerin aradığı okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla sunan LC Waikiki, yepyeni koleksiyonunu satışa sundu.

Polo yaka tişörtlerden hırkalara, pantolonlardan eteklere, eşofmanlardan okul eşyalarına kadar geniş bir yelpazede yer alan ürünler, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. LC Waikiki, çocukların ve gençlerin okula dönüş heyecanına ortak olmak için özenle seçilen malzemelerle üretilen ürünleriyle güvenli ve konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Koleksiyonda özellikle lisanslı ürünler öne çıkıyor. Çocukların sevdiği Disney'in özel kahramanlarıyla birlikte Barbie, Tom&Jerry, Batman, Spiderman, Avengers ve daha birçok sevilen karakterin baskılı giyim ürünleriyle çocuklar okulda tarzlarını yansıtmanın keyfini yaşıyor.

Okula dair bütün ihtiyaçlar LC Waikiki'de

LC Waikiki'nin Okula Dönüş Koleksiyonu, her yaş grubu için özenle hazırlanmış zengin çeşitlilikteki okul eşyalarıyla öğrencileri yeni bir okul yılına hazırlıyor. Geniş iç hacimli ve ergonomik omuz askılı okul çantaları, sızdırmaz özellikli suluklar ve beslenme çantaları, renkli ve farklı boyutlardaki kalemlikler koleksiyondaki öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Ayrıca, öğrencilerin tarzını yansıtan lisanslı karakterlerin yer aldığı baskılı okul eşyaları da koleksiyona renk ve eğlence katıyor. Spor ayakkabılardan klasik okul ayakkabılarına kadar çeşitli seçeneklerle öğrencilere rahatlığı ve stili bir arada sunan LC Waikiki, eğitim hayatını daha keyifli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Bebek tişörtlerinde 79,99 TL, eşofmanlarda 99,99 TL, kazaklarda 179,99 TL, 2'li takımlarda 149,99 TL'den başlayan fiyatlar, çocuk tişörtlerinde ise 89,99 TL, eşofmanlarda 199,99 TL, eteklerde 249,99 TL, 2'li polo yaka kısa kollu tişörtler 259,99 TL'den başlayan avantajlı paketler LC Waikiki mağazaları ve lcwaikiki.com'da müşterilerini bekliyor.