Haber: Mert Osman Erman

BBC'nin Newsday programında, "Bu olaylar hükümet ve iktidar partisi için bir gerileme," dedi. Ancak hükümetin halka şeffaf olmadığı ve hesap vermediği eleştirilerini reddetti.

"Vakalar hakkında açık ve kapsamlı bir açıklama yaparak halka tam olarak hesap vereceğiz," dedi.

Singapur temiz yönetim ünüyle övünüyor. Beş milyonluk şehir devleti, Asya'da bir iş ve hukuk merkezi olarak görülüyor. Siyasi liderleri aynı zamanda dünyanın en iyi maaş alanlarından biri, en yüksek devlet maaşlarına sahipler.

Ancak son haftalarda şehir devletinin sakinleri, üst düzey bir bakanın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve iki milletvekilinin dış evlilik ilişkisi nedeniyle sarsıldı.

Mr Wong, İçişleri Bakanlığı'nın, yolsuzluk soruşturması merkezinde yer alan Ulaştırma Bakanı S Iswaran ve milyarder otelci Ong Beng Seng'in tutuklanmasını halkın zamanında öğrenemediği konusundaki kamuoyu tepkisini kabul etti. Bakan, kefaletle serbest bırakıldı ve izne alındı.

Wong, İçişleri Bakanlığı'nın bağımsızlığını yeniden vurguladı. "Singapurluların İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarına tam güvendiğine inanıyorum. Tarih boyunca elde edilen başarılar açık ve herkesin görebileceği şekilde ortada. Yolsuzluk konusunda sıfır toleransımız var," dedi.

Haziran ayında, İçişleri Bakanlığı, iki üst düzey bakanın mülk piyasasında uygun olmayan erişimle suçlandığı bir olayda da yer aldı. Onlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir dava incelemesinde aklanmışlardı.

Politika analistlerine göre, bu olaylar, 1959'dan beri iktidarda olan Halkın Eylem Partisi'ne (PEAP) desteği zayıflatabilir. Parti, 93 koltuktan 83'üne sahip bulunuyor.

İki milletvekilinin dış evlilik ilişkilerine istinaden, iki koltuk boş kaldı. Bu tür uygun olmayan skandallar hükümetin itibarını zedeledi.

Wong, "Açık olmak gerekirse, ahlaki kurallar ve kişisel davranış için yüksek standartlar belirliyoruz," dedi. "Ancak, insan zayıflıklarına dair bu tür vakalarla uğraşırken, eylemlerimizin özellikle eşler ve çocuklar gibi masum kişilere olan etkisini çok iyi biliyoruz."

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, eski Meclis Başkanı Tan Chuan-jin ile milletvekili Cheng Li Hui arasındaki ilişkiyi 2020 yılında öğrendiğini ve Tan'ın bu yılın Şubat ayında istifa ettiğini açıkladı. Bu, Singapurluların neden bu bilginin halka yeni bildirildiğini ve Tan'ın hala milletvekili görevlerini sürdürdüğünü sorgulamasına neden oldu.

Şehir devleti bu yılın ilerleyen zamanlarında bir cumhurbaşkanlığı seçimiyle karşı karşıya - bu uzun zamandır iktidardaki partiyle ilişkilendirilen bir yürütme rolü. Hükümet için genel seçimler ise en geç 2025 yılı Kasım ayına kadar yapılmalıdır.

Wong, "Singapurluların güvenini yeniden kazanmak için iki kat daha çok çalışacağım," dedi ancak nasıl yapacağına dair ayrıntı vermedi.

"Eğer ülkenin liderliğini devralma şansım olursa, sadece liderliğin bana geçmesi değil, aynı zamanda Singapurlulardan güven kazanmam gerektiğini de biliyorum. Ülkeyi yönetme güvenini ve yetkisini kazanmalıyım," diye ekledi.