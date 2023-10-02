Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Nükleer Enerji Bakanlığı, UAEA 67. Genel Kurul Toplantısı'nda, Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerine karşı alınan kararı eleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, UAEA'nın tarafsızlığını koruma misyonundan uzaklaştığı ve Ajansın tamamen ABD'ye hizmet eden "sürüngen bir kuruluşa döndüğü" ifade edildi.

Pyongyang'ın 1990'ların başında UAEA'dan çekildiği hatırlatılan açıklamada, UAEA'nın Kuzey Kore'yi eleştirmek için "yeterliliğe ya da gerekçeye sahip olmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve emperyalist güçlerin nükleer silahları bu topraklarda var olduğu sürece Kuzey Kore, nükleer silah devleti olmaktan vazgeçmeyecek ve düşmanların karşıt eylemlerine asla müsamaha göstermeyecektir." ifadesi kullanıldı.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Kuzey Kore hakkında yalan haber yaydığı öne sürülen açıklamada, Grossi, "sorumlulukları yerine ABD ve Batı'nın gururunu okşama amacıyla hareket etmekle" suçlandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarına karşı "karar uydurduğu" gerekçesiyle UAEA şiddetle kınanarak, Ajans "ABD'nin sözcüsü" şeklinde nitelendirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67. Genel Kurul Toplantısı'nda, üye ülkeler, Kuzey Kore'yi nükleer silah programını askıya almaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağıran bir karar kabul etmişti.

AA