Haber: Duha Sena Oskay

Eski ABD Başkanı Trump, halefi Joe Biden'la sahnede dalga geçerek "Onun girişi bulabileceğine inanan var mı? Adam sahnede yolunu bulamıyor" dedi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden’ın sahnede sık sık yaşadığı dalgınlıklarla dalga geçti.

California’da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti toplantısında konuşan Trump, Biden’ın merdivenleri bulamadığı ve sahnede döndüğü anları taklit ederek “Neredeyim ben” diyerek dalga geçti. O anlar salonda büyük kahkahaya yol açtı.

80 yaşındaki Biden’ın yeniden başkan olmaya uygun olmadığını savunan Trump, “Onun girişi bulabileceğine inanan var mı? Adam sahnede yolunu bulamıyor” dedi.

Trump, kendi etrafında dönüp ABD Başkanı’nı şu sözlerle taklit etti: “Bakın, burası sahne. Hiç bu kadar aptal bir sahne görmemiştim. Ama sola veya sağa yürürsem orada bir merdiven var. Ama bu adam yolu bulamıyor.”