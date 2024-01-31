Haber: Damla Oya Erman

İnsan kalıntılarına dair bir ihbar üzerine olay yerine gönderilen ekip, detaylı bir adli inceleme gerçekleştirdi.

Dedektif Müfettişi Nikki Deehan, "İlk incelemede, kalıntıların antik mi yoksa daha yakın bir tarihli mi olduğunu kesin olarak belirleyemiyoruz. Bu nedenle, cesedi tamamen adli önlemlerle ve hassas bir şekilde kazmak suretiyle DNA kanıtlarını güvence altına aldık. Aynı zamanda, bu yaklaşım potansiyel bir suç soruşturması için de kapıyı aralıyor" dedi.

Sertifikalı bir adli antropolog tarafından yapılan otopsi incelemesi, bireyin ölüm anında 13 ila 17 yaşları arasında bir erkek olduğunu ortaya koydu. Ölüm nedeni belirsiz olmasına rağmen bireyin kalıntıları oldukça iyi korunmuş durumda; sol elin parmak tırnakları, ayak tırnakları ve muhtemelen bir böbrek hala sağlam durumda.

Queen’s University Belfast'in 14Chrono Merkezi'nde yapılan radyokarbon tarihleme, ölüm yılını M.Ö. 500 civarına, erken Demir Çağı'na yerleştirdi. Queen’s University, Belfast'tan Dr. Alastair Ruffell, "Kalıntılar, mevcut arazi yüzeyinin yaklaşık bir metre altında bulundu, bu da radyokarbon tahminleriyle eşleşiyor. Ayrıca, bunlar bir grup fosil ağaç kalıntısı arasında bulunmuştu, bu da cesedin bir ağaçlık veya ağaç yığını içinde öldüğünü, gömüldüğünü veya yıkandığını düşündürebilir" dedi.

Orman Servisi Genel Müdürü John Joe O’Boyle, "Orman Servisi, bu çok heyecan verici bulgunun önemini fark etmektedir. Bu eski bataklık cesedi, Bakanlık'a ait olan bir arazide bulundu ve şu anda onu National Museums NI'ye devretmek üzere onlarla birlikte çalışıyoruz, böylece kalıntıların daha fazla incelenmesine ve korunmasına devam edebilirler" açıklamasında bulundu.