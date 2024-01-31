Haber: Damla Oya Erman

Cumhuriyetçi medya yorumcuları ve eski bir başkan adayı tarafından şeytanlaştırılan Swift'e dair haftalar süren saldırılardan sonra, Rolling Stone'un bir güvendiği tarafından "kutsal bir savaş" öngörüldükten sonra Trump'ın bu çatışmaya girmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

Eğer saldırıya geçerse, bu, muhtemelen 2024 kampanyasının şimdiye kadar ki en büyük hatalarından biri olabilir; zira kendisini olumsuz bir tartışmanın içine zorlayarak, başarılı olma olasılığı neredeyse hiç olmayan bir duruma girmiş olacak.

Tabii ki, çünkü Swift'in bağlı hayran kitlesi, MAGA hareketinin ona olan destek kadar - hatta belki de daha fazla - destekleyici bir güce sahip.

Ayrıca, Swift'in takipçi kitlesinin Trump'ınkinden daha büyük olduğu görünüyor.

Mart 2023 tarihli bir Morning Consult anketine göre, ABD yetişkinlerinin %53'ü kendilerini Swift hayranı olarak görüyor, şaşırtıcı derecede geniş bir destek tabanı.

Bunu perspektife koymak gerekirse, 2020 ABD Nüfus Sayımı'nda ülkede yaklaşık 258.3 milyon yetişkin olduğu bulundu. Eğer bu ve yukarıdaki ankete güveniyorsak, bu da ABD genelinde yaklaşık 137 milyon oy kullanma yaşındaki Swift destekçisi olduğu anlamına gelir; yani yaklaşık olarak 2020 başkanlık seçiminde Biden veya Trump'a verilen toplam oy sayısının %60'ı.

Genel algı, Swift hayranlarının ezici bir şekilde Demokrat veya sol eğilimli olduğu yönündedir, ancak liberal tahminlere göre hayran kitlesinin %55'inin civarında liberal olduğu düşünülüyor; bu da eski başkanın itibarını zedelemekten kaçınırken riske attığı 100 milyondan fazla Cumhuriyetçi Swiftie olduğu anlamına geliyor.

Evet, bu milyonlarca muhafazakar hayranın çoğu, Swift'in adını lekeleme cezası olarak parti değiştirmeyecek, ancak Biden 2020'de dokuz eyaleti 100.000'den az oy farkıyla kazandı. Eğer Swift'in Cumhuriyetçi hayranlarının bu tür saldırılardan dolayı küçük bir kısmı geçerse, bu, Biden'ın Beyaz Saray'da ikinci bir dönemi güvence altına almasına gerçekten yardımcı olabilir.

Beyaz Saray'a yapılacak bir ikinci girişimde, bazı hayranlarının tepkisini göz önüne alarak, Swift'e karşı başlatılacak bir "kutsal savaş", şimdiye kadar yapılabilecek en büyük hatalardan biri olabilir.

Swiftie'lerin kızgınlığı, cehennemin öfkesinden daha korkutucu olabilir.