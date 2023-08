Haber: Mert Osman Erman

Kuzey İrlanda Polis Federasyonu, bu güvenlik açığının "hesaplanamaz zarara" yol açabileceğini belirtti.

Bir Bilgi Edinme Özgürlüğü (FoI) talebine yanıt olarak PSNI, tüm polis ve sivil personelin isimlerini, bulundukları yerleri ve görevlerini paylaşmıştı.

Bu detaylar daha sonra çevrimiçi olarak yayınlandı ve ardından kaldırıldı.

Personellere özür dileyen Yardımcı Başkomiser Chris Todd, hatanın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Ekledi: "Şu anda, Kuzey İrlanda ile ilgili terörizm tehdidi nedeniyle meslektaşlarımıza ciddi bir tehdit var ve bu, örgüt içinde herhangi bir kişinin bu akşam duymak isteyeceği son şey."

Kuzey İrlanda polisi, son saldırı Şubat ayında oldu.

Personellere yönelik tehdit, güvenlikleri konusunda son derece dikkatli olmaları anlamına gelir.

Birçok kişi, özellikle milliyetçi topluluklardan, işlerini gizli tutar, bazı durumlarda aile üyelerinden bile saklar.

FoI talebi, PSNI'den tüm personelin rütbe ve derece ayrıntılarını istemişti.

Ancak PSNI, komiser gibi pozisyonları olan insan sayısını içeren bir tablo yayınlamakla kalmamış, aynı zamanda bir elektronik tabloyu da içermişti.

Bu tablo, 10.000'den fazla bireyin soyadlarını, baş harflerini ve diğer verilerini içeriyordu.

PSNI'deki herkesi, Başkomiser Simon Byrne dahil olmak üzere kapsadığı görünüyor.

Özel adresler içermez. Analiz: Bireyler tehlikeye girebilir Bu hata ölçeği oldukça büyük.

Bu muhtemelen örgütün 22 yıllık tarihindeki en kötü veri ihlali.

Sonuçları biraz daha zor değerlendirmek.

Bu adresleri içerseydi, terörist grupların memurları hedef almasına yardımcı olma açısından felaket olurdu.

Ancak çalışan isimlerinin açıklanması, birçok insanın kimin için çalıştığını sır olarak tutmaya büyük özen gösterdiği bireyleri hala tehlikeye atabilir, hatta bazı durumlarda arkadaşları ve aile üyeleri dahil.

Bilginin iki saatten daha uzun bir süre boyunca bir web sitesinde yayınlanmış olması, işgücü içindeki endişeleri artıracaktır.

2px sunusal gri çizgi Kuzey İrlanda Sekreteri Chris Heaton-Harris, veri ihlalinden "derin endişe" duyduğunu ve üst düzey PSNI yetkililerinin kendisini güncellediğini söyledi.

Kuzey İrlanda Polis Federasyonu, polis memurlarının çıkarlarını temsil eden, olayı şiddetle kınadı ve bunu "monumental boyutlarda bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Kuzey İrlanda'daki polis memurları, Troubles döneminde düzenli olarak cumhuriyetçi paramiliter grupların hedefi olmuş ve PSNI üyeleri ayrıca Good Friday Anlaşması'ndan sonraki yıllarda silah ve bomba saldırılarına maruz kalmıştır.

Bu yılın Şubat ayında Kuzey İrlanda'da üst düzey PSNI memuru Det Ch Insp John Caldwell, Tyrone Kontluğu'ndaki Omagh kentinde bir silahlı saldırıda ciddi şekilde yaralandı.

Ardından, Kuzey İrlanda'da terör tehdit seviyesi, bir saldırının yüksek ihtimalli olduğu anlamına gelen ciddi seviyeye yükseltildi.

Polis Federasyonu, acil bir soruşturma talep etti.

Başkanı Liam Kelly, "Bu değerli bilgiyi korumak için sıkı güvencelerin olması gerekiyordu ve yanlış ellere geçerse hesaplanamaz zarar verebilirdi" dedi.

Mr. Kelly, PSNI elektronik tablosunun ev adreslerini içermediği konusunda şanslı olduklarını belirterek, bu durumun "potansiyel bir felaket durumu" olabileceğini söyledi. BBC Haber NI, FoI içeriğinin mevcut ve eski PSNI personeli tarafından görüldüğünü anlıyor.

Hassas bilgilerin, What Do They Know web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlandığı ve ardından kaldırıldığı anlaşıldı.

'Çok endişeli'

Üst düzey polis personeli, insan hatasına atfedilen bu ihlali tartışmak üzere bir araya geldi.

BBC Haber NI'ye bilgi veren bir kişi, olanlardan "çok endişeli" olduklarını ve bunu "önemli bir ihlal" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Stormont siyasetçileri, PSNI'nın çalışmalarını denetleyen Kuzey İrlanda Polis Kurulu'nun perşembe günü acil bir toplantısına katılacaklar.

Sinn Féin Meclis üyesi Gerry Kelly, toplantının olduğunu, burada "niçin böyle bir ihlalin önlenmesi için güvencelerin olmadığını ve böyle bir ihlalin tekrar yaşanmasını önlemek için ne kadar hızlı önlemlerin alınabileceğini" soracağını söyledi.

"DCI John Caldwell'in öldürülme teşebbüsünden sonra tehdit seviyesinin ciddi olduğu koşullarda, PSNI üyeleri ve aileleri ve geniş topluluk üyeleri için bu açığın ortaya çıkması büyük endişe yaratacaktır" dedi.

Demokratik Birlik Partisi'nden Trevor Clarke, "Herhangi bir veri ihlali kabul edilemez, ancak rütbe ve dosyalama memurlarını belirleyen kişisel bilgiler açıklandığında daha da fazla kabul edilemez" dedi.

Bu, memurların güvenliğini riske atmakla kalmaz, aynı zamanda personel, eşzamanlı olarak benzersiz bütçe kesintileri döneminde çizgiyi tutan personel zamanında organizasyon içindeki morali daha da zayıflatacaktır."

Adalet Bakanı olarak eski Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı lideri Naomi Long, "Bu seviyede veri ihlali, özellikle polis memurları, sivil personel ve aileler açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. İsteseler de istemeseler de, bu gece ve önümüzdeki günlerde son derece savunmasız ve tehdit altında hissedeceklerdir.

Bu tür hassas bilgilerin böyle bir ihlale açık bir şekilde sahip olabilmesi kabul edilemez ve ciddi bir soruşturmayı gerektirecektir; ancak en acil konu, güvenlikleri tehlikeye atılanları desteklemektir."

Poli̇si̇ng Kurulu'nda oturan Ulster Birlik Partisi'nden Mike Nesbitt, bu bilginin "yüklendiğini önlemek için herhangi bir 'kesin güvenli' mekanizma olmamasını" sordu.

Bunun asla olmayacağını düşündüğü kişilerin "isimlerinin halka açık alana sızdırıldığına dair makul bir beklentisi olduğunu" ekledi.

Sosyal Demokrat ve Emek Partisi lideri Colum Eastwood, "Burada yer alan beceriksizliğin seviyesi şaşırtıcı. Çok tehlikeli." dedi.