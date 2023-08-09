Haber: Mert Osman Erman

Yılan yiyen bu kuş, yılanı kazara üzerine düşürdükten sonra öfkeyle yemeğini geri almak için aşağı dalıp saldırdı.

Peggy Jones, 64 yaşında, geçen ay çimlerini biçerken geçen bir şahin, sürünen yılanı üzerine düşürdükten sonra öfkeli bir şekilde yemeğini geri almaya çalıştı ve bu sırada yılan kolunu sardı ve kuş etini derinlemesine etkiledi.

Bu korkunç olay, koluna ve yüzüne kesikler ve morluklar bıraktı.

Bu tuhaf olay, Louisiana sınırına yakın Teksas'ın Silsbee kasabasında 25 Temmuz'da meydana geldi.

Olay, bir yılanın birden gökten düşüp üzerine düşmesiyle başladı ve o sırada yılanı çıkaramadan önce şahin saldırısı başladı.

"Kolumu sallayarak yılanı çıkarmaya çalıştığım sırada yılan kolumun etrafına dolandı," dedi CBS News'e, BBC'nin ABD'li ortağı.

"Yılan yüzüme vuruyordu, gözlüğüme birkaç kez vurdu... Ben sallıyordum, o vuruyordu, sallıyordum, o vuruyordu ve sadece tutunup duruyordu." Altında durmadığında, bir geçen kuş tarafından düşürülmüş olması gerektiğini fark etti. Şahinin hızla dalması ve kargaşaya katılmasıyla bu varsayım hızla doğrulandı.

"Sonra yılanın göründüğü gibi hızlı bir şekilde şahin belirdi," dedi Bayan Jones.

"Kolumun etrafına dolanan yılanı yakaladı ve sanki onu götürecek gibi çekmeye başladı. Ve yapınca kolum yukarı fırladı. Şahin, kolumu ve yılanı beraber taşıyordu."

Şahin, yılanı Bayan Jones'un vücudundan çıkarmakta zorlandı, yiyeceğini geri almaya çalışırken tekrar tekrar ona pençeleriyle sapladı.

Sonunda yılan kolundan çıkarıldı ve sarsılmış eşinin onu hastaneye götürmesini bekleyen Bayan Jones'a bırakıldı.

"Delik delikler, kesikler, sıyrıklar, çizikler ve şiddetli morluklar vardı," dedi, yılanın yüzüne yaptığı saldırıların gözlüklerini zarar verdiğini ekledi.

Bayan Jones saldırıyı ağır travmatik olarak nitelendirdi, ölüyormuş gibi hissettiğini ve bunun olmasından beri uyku sorunları yaşadığını ekledi.

CBS'ye, kırsal Teksas'ta yaşamanın, vahşi yaşam karşılaşmalarına yabancı olmadığını söyledi.

"Aslında bir şahinin bir yılanı nasıl alıp uçurduğunu gördüm. Bu, yaptıkları bir şey, avlarını nasıl öldürdükleri," dedi.

Ancak şimdi, dediği gibi, her zaman aklında tutacağı bir şey haline geldi.