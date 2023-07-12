İSTANBUL- Yapay zekanın sağladığı olanak ve faydaları iş süreçlerine entegre edebilen şirketler yakın gelecekte önemli rekabet avantajı sağlayacak. Otomasyon, veri analizi, tahmin ve planlama, hata azaltma ve optimizasyon süreçlerinde üretkenlik ve verimlilik sağlayan yapay zeka uygulamaları tüm sektörlerde etkisini artırıyor. Web3, Gaming, siber güvenlik ve yapay zeka üzerine faaliyet gösteren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech’in piyasaya sürdüğü “Cerebrum Yapay Zeka İş Platformu” da son kullanıcı ile temas eden kurumsal şirketlere pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) yapay zekanın avantajlarını sunuyor.

4 modülle hepsi bir arada çözüm

Derin öğrenme temelli dil modellerinin dijital dönüşümde yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Yapay Zeka İş Platformu, iş operasyonlarını kolaylaştırıp güçlendirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözüm. Kurumsal şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için kurum tipi ve faaliyet alanına göre tamamen özelleştirilebiliyor. Şirketler için pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetiminde marka sesine, tarzına ve tercihlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak hızlı ve verimli etkileşim yolları sağlamak önem taşıyor. Bu ihtiyaca yanıt üreten bu platformla şirketlerin gerçek potansiyellerine ulaşmalarına destek oluyoruz” diye konuştu.

Müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırıyor, içerik hazırlıyor

Cerebrum Yapay Zeka İş Platformu, dijital web asistanı, sosyal dinleme aracı, içerik pazarlama prompter’ı ve semantik CRM modüllerini bir arada sunarak segmentinde rakipleri arasından kapsamlı özelliğiyle sıyrılıyor. Dijital Web Asistanı, kurumsal web sitesinde ziyaretçileri karşılayarak istenen alana yönlendiriyor ve ziyaretçi sorularına hızlı ve doğru yanıtlar sağlıyor. Sosyal Dinleme Aracı ile sosyal medya platformları ve forumlar gibi çeşitli çevrimiçi kanalları inceleyerek, şirket ya da marka ile ilgili yorumları tespit etmek ve raporlamak, bu yorumlara özgün yanıtlar hazırlamak mümkün. SEO uyumlu çalışan İçerik Pazarlama Prompterı, web sitesi içeriği ve ürün açıklamalarından, sosyal medya gönderileri, e-posta ve WhatsApp mesajlarına kadar hedef kitlede yankı uyandıracak ve aramalarda markanızı öne çıkartacak özel içerikler oluşturabiliyor. Semantik CRM modülü ise müşteri CRM sisteminiz aracılığıyla alınan şikayetleri ve yorumları müşterinin duygu durumu ve içerik konularına göre analiz edip sınıflandırıyor. Şikayetler ile ilgili alınması gereken aksiyon ve cevap metinleri için öneriler hazırlıyor. Dahası, bu etkileşimleri kategorize edip raporlayarak şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırıp iş akışının geliştirilmesine fırsat sunuyor.

CereAI, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu avatarla geliştirilen sohbet robotu

Cerebrum Tech, geçen nisanda yapay zekalı sohbet arkadaşı olarak konumlandırdığı Cere AI’ın kurumsal versiyonunu da piyasaya sürmüş, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Eczacıbaşı Topluluğu ile iş birliğine giderek çalışanlarının deneyimine sunmuştu. Şirket, Cerebrum Tech Yapay Zeka İş Platformu kapsamında CereAI’yı da ücretsiz olarak sunuyor. Türkiye’nin ilk 3 boyutlu gerçekçi avatarla geliştirilen yapay zeka sohbet robotu olan CereAI, makale ve içerik yazabiliyor, planlama şemaları oluşturabiliyor, bilgi desteği sağlıyor, Cere ile gerçekleştirilen konuşma notlarını e-posta olarak kişi ile paylaşabiliyor.

HABER: EMİR YÜCEL