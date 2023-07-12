KOCAELİ AA- Kocaeli'deki TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve EUREKA Dönem Başkanı İsmail Doğan'ın başkanlığında Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Estonya, Fransa, Güney Kore, İspanya, Portekiz, Kanada ve EUREKA sekretaryasından bazı temsilciler ile çevrimiçi bağlantıyla İsviçre ve AB Komisyonu temsilcisi katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üye ülkelerden oluşan ekiple ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" noktasındaki büyüme hedefleri doğrultusunda, EUREKA Dönem Başkanlığı'nı Türkiye adına fırsat olarak gördüklerini belirten Mandal, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü ve TÜBİTAK'ın da 60'ıncı yıl dönümü gibi anlamlı bir yılda oy birliğiyle dönem başkanlığını gerçekleştiriyoruz. Dönem başkanlığı ülkelerin sırayla yürüttükleri bir süreç değil, diğer üye ülkelerin mutabakatıyla katıldığı yaklaşım. 19 ülkeyle başlayan ve 47 ülkeye genişleyen yapının hem Avrupa hem de Güney Kore, Singapur, Kanada, Şili ve Güney Afrika gibi coğrafyalarda da etkileşimi var. Dönem başkanlığını üstlendiğimiz 1 yıllık süreçte, daha fazla ülkenin EUREKA ağına dahil olmaları, hali hazırda dahil ülkelerin ise daha aktif olabilmeleri konularında katkı vermeye çalışacağız." dedi.

Mandal, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresinde iklim değişikliği, gıda, enerji ve su gibi başlıkların daha fazla gündemde yer alacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Dönem içerisindeki başlıklarımız, genişleme ve bu genişlemenin ülkemizin çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi olacak. Diğer taraftan küresel boyuttaki güçlükler ki, bunların başında iklim değişikliği ve etkileri gündeme geliyor. Bütün dünyayı etkileyen bu değişikliklere baktığımızda ülkemiz, bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında. Gıda, enerji ve su gibi noktalarda çözüm oluşturabilme başlıkları da gündemimizde daha fazla yer alacak. EUREKA'nın daha kurumsal yapıya dönüşmesi, özellikle veri odaklı süreç yönetimi doğrultusunda bunların hepsinin Türkiye dönem başkanlığında gerçekleşecek olması da ayrıca kıymetli."

Bir yıllık sürenin sonunda bakanlar düzeyinde inovasyon zirvesi gerçekleşeceğini bildiren Mandal, "Yıl içerisinde başkanlığımız süresince gerçekleşecek faaliyetlerin ötesinde dönem sonunda da Haziran 2024’te Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımlarıyla Küresel İnovasyon Zirvesi gerçekleşecek. Ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı'ndaki gelişimin bilim, teknoloji ve yenilikle daha fazla gerçekleşeceği ortamda EUREKA ile yaptıklarımızın sadece ulusal boyutta değil uluslararası boyutta da görünürlük kazanacak olmasını kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki 1 yıl için iddialı iş planı oluşturduk"

İsmail Doğan, EUREKA networkündeki paydaşlarına önemli katkı ve katma değer oluşturacak sonuçlar üretilmesi konusunda hazırlık ve planlama yaptıklarını aktardı.

Doğan, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda iddialı bir iş planı oluşturduklarının altını çizerek, "Dünyanın Ar-Ge, inovasyon ve iş birliği konusunda en büyük ağlarından biri olan EUREKA'nın dönem başkanlığını ülkemizin yürütecek olması hem çok önemli hem de gurur ve heyecan verici gelişme. Biz önümüzdeki 1 yıl için gerçekten iddialı bir iş planı oluşturduk. İş planının ülkemizin çıkarları hem de çıkacak fırsatlar doğrultusunda EUREKA networkündeki paydaşlarımıza önemli katkı ve katma değer oluşturacak sonuçlar üretmesi noktasında gerekli hazırlık ve planlarımızı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

EUREKA'ya üye diğer paydaşlar ile Türkiye'deki firma, üniversite ve araştırma merkezlerinin sıkı iş birliği içinde çalışarak, katma değer oluşturmasını hedeflediklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayi kuruluşlarımızın rekabet güçlerini AR-GE ve inovasyon ile artırarak, uluslararası arenada önemli konumlar ve pazarlara erişim sağlamak isteyen firmalarımızın da EUREKA networkünde daha etkin olmaları çağrısını yapıyoruz. EUREKA ekibimizle ve diğer paydaşlarımızla hem de ülkemizin sanayisindeki firmalarımızla, üniversitelerimizle ve araştırma merkezlerimizle sıkı bir iş birliği çerçevesinde çalışarak ülkemiz ve paydaşlarımız için katma değer oluşturmayı hedefliyoruz."

Doğan, "Toplantının gündeminde Türkiye Dönem Başkanlığı iş planının detaylandırılması, bunların nasıl hayata geçirileceği konularının tartışılması ve zaman planına bağlanması var. Bununla EUREKA'nın yönetişiminin yalınlaştırılmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde EUREKA’ya üye olacak ülkelere daha fazla katma değer sağlayacak eylemlerin belirlenmesi gündemlerimiz mevcut." dedi.