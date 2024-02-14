Haber: Dinçer Karacalar

Eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında tamamlayan ve hâlen Üniversitede ders veren Yıldız, aynı zamanda 250 şarkı sözünün de yazarı. Siyaset Bilimi gibi bir alanda akademik çalışmalar yapmasına rağmen tüm ailesi gibi sanattan kopamamış ve akademik çalışmalarını da besleyen sanat çalışmalarına devam etmiş. Babası, döneminin en ünlü solistleri ile aynı sahneyi paylaşmış Türk Sanat Müziği Sanatçısı Mehmet Yıldız. Kardeşi İlhan Yıldız ise Türk Pop Müziği alanında çalışmalarını sürdüren önemli bir isim.

ÜNİVERSİTE HOCASINDAN “KUMPİR SEVEN VAMPİR” ŞARKISI!

Necip Yıldız, geçtiğimiz yıl kurduğu “Sinerji” adlı grubuyla, eğlenceli çalışmalara imza atıyor. Bunlardan biri de “Kumpir Seven Vampir” şarkısı! Özellikle Üniversite gençliğinin ilgiyle takip ettiği grup, hatırı sayılır bir hayran kitlesine de sahip.

Necip Yıldız’ın şiirleri, Varlık dâhil Türkiye’nin önde gelen pek çok dergisinde yayımlanmış. Hem Türkçe hem İngilizce şarkılarında, hiç işlenmemiş bazı güncel konuları esprili ve kendine has bir üslupla işliyor.

Müziğin, şiirin ve şarkı sözünün matematiği ve duygusuyla ilgili dünya çapında bir donanıma sahip olan Yıldız, Türkiye'deki popüler müziğin çıtasını yükseltebilecek isimlerin başında geliyor. Aşk Dağları ve Aşk Terzisi gibi şarkılarında aşkı, dibine kadar yaşanan bir okyanus derinliğinde, hiç alışılmadık biçimlerde işliyor. Pek çok kişi tarafından şimdiden, olağanüstü birikimi ve yeteneğiyle; popüler müzik alanında eksikliği hararetle hissedilen, halkın duygularını dile getiren, sürükleyici, üretken, büyük şarkı sözü yazarı boşluğunu dolduracağı ifade ediliyor.

Müzik camiasında Sezen Aksu, Ozan Çolakoğlu, Emrah Karaduman, Hande Yener, Ersay Üner gibi isimlerle ortak çalışmalar yapması bekleniyor. Yapay zekâ gibi konuları popa taşıması ve Z kuşağıyla kurduğu özel ilişki biçimi dikkat çekiyor.

Bu aralar tezgâhında neler var derseniz, aldığımız bilgilere göre Rakkase adlı şarkısını Sezen Aksu’yla; Robot Farm (Robot Çiftliği), Artificial Revolution (Yapay Devrim) ve Home Sapiens şarkılarını Metallica’yla; Tantra şarkısını İnji’yle; Karnaval Çürüğü şarkısını Şebnem Ferah’la; Janjan adlı hit potansiyelli şarkısını ise Tarkan’la buluşturmayı planlıyor.

