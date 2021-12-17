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Yulia Alizade “Liberta” Sergisi

12-19 Aralık tarihleri arasında Şişli-Osmanbey’de bulunan “İlly Reserve Caffe” de ziyarete açık.

17 Aralık 2021 Cuma 17:43
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Yulia Alizade “Liberta” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Türk bağımsız Ressam ve film yönetmeni Yulia Alizade’nin “Liberta” adlı Solo  Resim Sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Önce Londra, sonra Moskova, şimdi de İstanbul. Sergi ihtişamlı tabloları ile 12-19 Aralık tarihleri arasında Şişli-Osmanbey’de bulunan “İlly Reserve Caffe” de ziyarete açık.  


Yulia Alizade; İstanbul doğumlu Azeri kökenli bir Türk sanatçı. Uzun zaman yurt dışında yaşayıp eğitimini Moskova’da, ABD’de ve Türkiye’de aldı. Halen yurt dışında gerçekleşen festivallerde ve sergilerde, İngiltere, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’da Türkiye’yi temsil ediyor.


Sanatsal fimleri yöneterek, aynı fikri mülkiyet edinmiş diğer ressamlar ile birlikte  sosyal amaçlı projeleri hayata geçirerek sanatçılara eğitim programları  fırsatları sunarak Türkiye’ye büyük katkı sağlayıp kültür hayatında son bir kaç yılda önemli unsurlara yer veren sanatçı, dünyada kadın, insanları etkileyen olaylar, doğa konuları gibi insanları insan yapan  kesitleri eserlerine objektif bakış açısı ile yansıtmaktadır.


Yulia Alizade genelde sunduğu manifestosunu “Benim için tuval veya film olsun yeter. İnsanları duygularla, hislerle ve kendi dünyasıyla tanıştırmak istiyorum” sözleriyle açıklıyor. Sanatçı eserlerine bu algıyı sunarak dünyayı sanatı ile aydınlatıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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