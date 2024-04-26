Kortejin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festival programı kapsamında rap müzik sanatçısı Norm Ender, Manisalılarla buluştu.

Manisalılar tarafından özlemle beklenen Manisa Mesir Festivali, Norm' un şarkılarıyla oldukça renkli ve eğlenceli geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. Yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl bir arada kutlandı.

Festival 28 Nisan Pazar günü mesir saçım töreniyle son bulacak