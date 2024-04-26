Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İzmir Sanat ve Antika Fuarı, bu yıl ilk defa İzmir’de düzenleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından birçok sanatçının yer alacağı ve profesyonel bir yönetim tarafından organize edilen EDCA ART Gallery standında Manisalı Resim Sanatçısı Yasemin Şenel’de eserleriyle yer alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin MASMEK kurslarında da resim eğitmeni olarak görev alan Yasemin Şenel, bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarında eserlerinin sergilenmesi ve uluslararası sanatçılarla aynı galeride yer almanın vereceği mutluluk ve tecrübeyi yaşamak benim için onur verici bir durumdur diye belirtti.

Manisa’lı resim severleri de fuarda EDCA ART Gallery standına davet etti.

İzmir Sanat ve Antika Fuarı, 1-5 Mayıs tarihleri arasında, saat 11.00 - 19.00 arasında ziyarete açık olacak.