İstanbul

Sözü ve bestesi kendisine ait eserin yapımını Rumman Müzik Yapım adına Yavuz Yıldırım üstlenirken klibin yönetmenliğini M. Abdülgafur Şahin gerçekleştirdi.

Mart 2015'te yayınlanan "Saçma Sapan" şarkısıyla müzik piyasasında dikkati çeken Şamur, bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve "Hep Bir Umut Var" şarkısının ortaya çıkış sürecini anlattı.

Şamur, müzik çalışmalarına babası vefat ettikten sonra başladığını belirterek, rap müzik türünde amatör çalışmalarla başladığı müzik kariyerini pop-rap türünde devam ettirdiğini söyledi.

"Saçma Sapan" adlı parçasının yaklaşık 210 milyon izlenme aldığına işaret eden Şamur, "Bundan sonra konserler, sahneler ve çeşitli iş birlikleriyle profesyonel müzik kariyerim başladı. Onun seviyesine yetişecek bir parçamız olamadı maalesef. Tabii bir yerden şans bir yerden de şanssızlık olarak görülebilir." dedi.

Emir Şamur, babasının Afganistan'da insani yardım kuruluşunda görevliyken hayatını kaybettiğini, kendisinin de bu nedenle insani yardım kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle konu savaş coğrafyaları, kritik noktalar olunca bizim de oradaki çalışmalarımız ona göre şekillendi, sanatsal olarak üretimimiz hep o yöne döndü. Bizim coğrafyamızda müzik biraz daha popülist ve ekonomik kaygılar içeren sanatçılarla dolu. Gelirimin büyük çoğunluğunu müzik oluşturmadığı için benim böyle bir korkum ya da kaygım yok. 'Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği rap müziği nasıl Türkleştirebilirim?' fikriyle yola çıktım."

Genç müzisyen, 7 Ekim'den sonra yaşananlar sebebiyle Gazze ile ilgili şarkı yapmaya karar verdiğine dikkati çekerek, "7 Ekim'den sonra insan havsalasının almadığı birçok görüntüyle karşılaştık ve buna toplum olarak çok üzüldük. Yaptığımız şeylerin insana yetmediği zamanlar çok oldu. İnsan vicdanını lime lime edecek kadar gaddarlaştılar. Bu durumla alakalı orantısız bir karşılık vermek istedim. Bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğümde elimden sadece müziğin geldiğini anladım." diye konuştu.

Gazze'de yaşananları bütün insanlığa duyurmak için çabalayacağının altını çizen Şamur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir işgal var. Diğer bölgelerde de yine İsrail müdahalesi çokça oluyor ama Gazze çok farklı bir yer. Yani Gazze'yi öyle bir hale getirdiler ki abluka duvarlarını biliyorsunuz. Gazze toplumunu içeriye sıkıştırıp onları açlık, ilaçsızlık ve tedavisizlikle birçok noktada sıkıntıya sokuyorlar ama Gazzeliler her zaman o imkansızlıklardan imkan çıkarmayı başarabilen, o umutsuzluktan umudu ortaya çıkartıp bir şekilde var eden bir toplum. Bu beni çok etkiliyor. Bu imkansızlıkta Gazze'deki okuma-yazma oranının yüzde 99 olmasını bekleyemezsiniz ama Gazze böyle bir yer. Onların hiçbir zaman umudunu kaybetmeyip bu özgürlük mücadelesine dört elle sarılmalarını kendime şiar edindim. Gençlerden çok olumlu tepkiler aldım."

Toplumsal vicdanın önemine de değinen Şamur, "Bizim toplumumuz vicdanen yıpratılmaya çalışılan bir toplum. İnsanımızın vicdanını ve içlerindeki merhameti harekete geçirmek namına gençlere ulaşabildiğimi düşünüyorum. Tabii parça henüz yeni. Gelirini inşallah Gazze'ye bağışlayacağız. Gazze'nin ve Filistin'in meselesi bir cenaha, bir güruha, bir gruba, bir cemaate ait değil. Bu toplumsal bir mesele." değerlendirmesinde bulundu.

Emir Şamur, sıradan bir kariyer yönetme hedefi olmadığının altını çizerek, gençlerin severek dinleyeceği sıra dışı işler yapmaya devam etme arzusunda olduğunu sözlerine ekledi.

Tüm müzik platformlarında yayınlanan şarkının sözleri şöyle:

"Hep bir umut seni bekliyor herkes

Hep bir ağız seni söylüyor her ses

Hep bir düşüm sana götüren yollar

Aramızda ne büyük sıra dağlar

Kör göze, kem söze tok karın artık

Sar başa izle bu zulüm insanlık!

Kaç kere daha olacak ki doyarsın?

Kudüs'ün gözyaşlarını sayarsın?

Bir daha yaşamak var, o güzel günlere de kalktık

Ben bilmem, özgürlükten başkası da yok artık

Hep bir umut var yaralarım değil bir tane

Hep bir umut var bir gülüş bize lazım sade

Hep bir umut var acılarım henüz çok taze

Hep bir umut var o umut sensin Gazze"