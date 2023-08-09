HABER:Mert Osman Erman

Bu hafta Tayland'da yaşanan yeni bir hükümet kurma konusundaki sonsuz çekişmeler, 42 yaşındaki Tay avukatın dönüşü ile birlikte dikkatleri dağıttı. Avukat olan Vacharaesorn Vivacharawongse, doğduğu ülkeyi 27 yıl sonra ziyaret etti.

Vacharaesorn Vivacharawongse, King Vajiralongkorn'un dört ayrı oğlundan ikincisidir. Şu ana kadar, onların kraliyet statülerinin alındığı ve tahtın varis sırasında bir yere sahip olmadığı genel olarak kabul ediliyordu.

Ancak varislik, kralın en yaşlı kızı Prenses Bajrakitiyabha'nın geçen Aralık ayında bayıldıktan sonra karmaşık hale geldi. Hala komada ve iyileşmesi pek olası görünmüyor.

Yıllardır, ayrılmış oğullardan birinin rehabilitasyonu ve kraliyet rolüne geri dönmesi ihtimali hakkında Tayland'da sessizce konuşuluyordu.

Bay Vacharaesorn'un duyurulmamış ziyareti, böyle bir rehabilasyonun başlangıcı olabilir, ancak saraydan resmi bir açıklama yapılmadı.

O, King Vajiralongkorn'un eski bir aktris olan ikinci eşi Sujiranee'den doğan beş çocuktan biridir. İkinci eşi olan Sujiranee 1996'da boşandı.

Bay Vacharaesorn ve üç kardeşi, o dönemde Birleşik Krallık'ta okula gittikleri sırada, etkili bir şekilde anneleriyle birlikte Tayland'dan sürüldüler ve o zamandan beri ABD'de yaşadılar. Kız kardeşi Prenses Sirivanavari, babasıyla birlikte Tayland'a geri getirildi.

Geçmişte dört oğul da, babalarıyla uzlaşma talep eden ve Tayland'a dönmelerine izin verilmesini isteyen mektuplar yayınladı, ancak bunun etkisi olmadı.

Bay Vacharaesorn Bangkok'ta ilk üç gününü kısmen bir turist olarak geçirdi, şehri yeniden keşfetti, tapınakları ziyaret etti, Tay yemeği yedi ve tuk-tukla gezdi. Gazetecilere geri dönmekten dolayı onun için bir rüya gibi olduğunu söyledi.

Ancak aynı zamanda görünüşte resmi görevler de yapmış gibi görünüyor, babasının atadığı Budist Sangha'nın en üst düzey dini figürü olan Yüce Patriği ve saray tarafından desteklenen bir çocuk bakım merkezini ziyaret etti.

Birçok Tay, bu durumu kraliyet görevleri için potansiyelini sergileme olarak yorumlayacaktır. ABD'de döndüğünde, dört oğlundan en görünür olanı, Tay topluluğunda çok aktif ve Tay kraliyetini açıkça destekleyen kişidir.

Görünüşe göre, kraliyet ailesinde daha yüksek bir profil rolünü üstlenmeye en uygun ve ilgili kişi gibi görünüyor.