Haber: Mert Osman Erman

BBC tarafından çekilen bir belgesel, Kralın oğlu ile oyunbaz ve sıcak bir ilişkisini ortaya koyuyor.

Mayıs ayındaki gösterişli törenin hazırlıklarını takip eden belgesel, Kralın oğlu ile olan ilişkisini gösteriyor.

Belgesel aynı zamanda Canterbury Başpiskoposu'nun prova sırasında repliklerini unuttuğunu gösteriyor.

"Büyük olasılıkla spaniel'imiz kadar iyi olan bir hafızaya sahibim - yani sıfır," diyen Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, törenin birkaç pratik çalışmasından birinde kelimeleri bilmediğini belirtiyor. Başpiskopos dua sırasında ortasında donduğunda, Krala duaları esnasında takılmış gibi esprili bir şekilde "Bunu daha önce söylemiş olmalısınız" diyen bir din adamı oluyor.

Altın taç giyen Kral, aynı zamanda kıkırdamaya başlıyor.

90 dakikalık belgesel olan "Charles III: The Coronation Year," Boxing Day'de BBC One'da yayınlanacak ve Kral Charles'ı karmaşık taç giyme hazırlıklarına dalmış, iyi huylu bir figür olarak gösteriyor. Westminster Abbey'nin bir replikası Buckingham Sarayı içine inşa edildi, böylece katılımcılar pratiğe devam edebildi.

Belgeselde, yeni saltanatın ilk yılı takip edildi ve Kralın geçmiş Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin duygusal anlarında gösteriliyor. Kral, geç Kraliçe'nin cenazesinin duygularına kapılmış bir şekilde görülüyor ve bir röportajda kız kardeşi Prenses Anne, annesinin ölürken Balmoral'da olmanın "rastlantı" olduğunu söylüyor.

Prenses, geç Kraliçe'nin eğer Balmoral'da ölürse "daha zor olacağını" hissettiğini ve bu durumun hayatının sonunda diğer insanlara sorun yaratmaktan kaçınmak istediğini ifade etti.

"Ona, karar verme sürecinin bir parçası olmaması gerektiğini ikna etmeye çalıştık," diye hatırlattı. "Umarım sonunda bunun doğru olduğunu hissetmiştir, çünkü bence öyleydik."

Prenses, annesinin tabutundaki taçın alındığını gördüğünde tuhaf bir "rahatlama hissi" yaşadığını da belirtti; sanki bu, annesinin uzun süreli görevine son veriyormuş gibi.

Film, kraliyet yazarı Robert Hardman tarafından yazıldı ve aynı zamanda Kralın Ukraynalı askerlere Rus istilasına karşı savaş eğitimi verme konusundaki desteğini gösteriyor.

Bu, yeni saltanatın en büyük televizyon projesidir ve Kralın günlük çalışma hayatına dair kısa kesitler içerir. Hükümet belgelerini içeren kırmızı kutuların içinden geçerken, bunun her gün Christmas Day ve Easter Monday hariç gerçekleştiğini öğreniyoruz.

Başbakan Rishi Sunak, Kralı ziyaret etmeye gittiğinde, küçük sohbeti ne kadar uzatabileceğini düşünen bir stajyer gibi dolanıyor.

Ayrıca, Kralın mizah anlayışına hitap eden bir an da var. Özel sekreteriyle İsveç'e gönderilecek bir mesajı İsveççe yazılmış olarak gördüklerinde, ne gönderdikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığını fark ettiklerinde.

Bu, yeni saltanatın sıcak ve sempatik bir hesabıdır ve yıl boyunca Prens Harry, Prens Andrew, saraydaki ırk sorunu veya Coronation'da gözaltına alınan protestocularla ilgili zor başlıkların hiçbirini göstermez.

Ancak, Kral ve Kraliçe'yi birbirlerine güç katan bir çift olarak gösteriyor ve hayatlarının bu yoğun yeni aşamasına ayaklarını uzatmaya hazır olan yaşlarındaki çoğu insanın aksine aktif bir şekilde başlatıyorlar.