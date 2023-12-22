Haber: Mert Osman Erman

Bu hareket, ABD'nin kendi stokunu Ukrayna'ya göndermesine olanak tanıyabilir.

Batılı güçler, Rusya'nın istilasına karşı savunmasında Ukrayna'ya malzeme tükeniyordu.

Patriot füzeleri, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı en gelişmiş silahlar arasında yer alıyor.

Tokyo önceki olarak sadece Japonya'dan lisanslı ekipmanın bileşenlerinin gönderilmesine izin veriyordu. Ancak yeni kurallar uyarınca tamamlanmış ürünleri de gönderebilir.

Hükümet bu değişikliği Cuma günü duyurduktan hemen sonra dışişleri bakanlığı, Patriot füzelerini "Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendirmek" için ABD'ye göndereceğini söyledi.

Bu, Japonya'nın onayı olmadan üçüncü bir ülkeye gönderilemez ve Japonya hala savaş halindeki ülkelere silah ihracatını yasaklar.

Bu, Japonya yapımı Patriot füzelerinin ABD stokunu yeniden doldurabileceği anlamına gelebilir, bu arada Washington, Ukrayna'ya ABD yapımı olanları gönderir.

Japonya'da Patriot füzeleri, ABD'nin savunma müteahhitleri Lockheed Martin ve RTX tarafından lisans altında Mitsubishi Heavy Industries tarafından üretilmektedir.

ABD'nin Japonya'dan savunma ihraç kurallarını değiştirmesini talep ettiği bildirildi. Bu, Tokyo'nun 2014'ten bu yana ilk defa böyle bir şey yapmasıdır.

Bu ayın başlarında ABD Kongresi, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım paketini onaylamayı başaramadı, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'nin bir çağrısına rağmen.

Ukrayna, yabancı yardımın azalması nedeniyle bazı askeri operasyonları küçültmek zorunda kaldığını uyarıyor. Aylardır ABD'den daha fazla hava savunma desteği istiyor.

Tokyo ayrıca, Londra merkezli BAE Systems'den lisans altında ürettiği 155mm top mermilerini Birleşik Krallık'a ihraç etmeyi düşünüyor.

Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hangi ülkeye hangi ekipmanı sağlayacağına dair kararı, duruma özel olarak alması bekleniyor.

Kurallardaki değişiklik, Japonya'nın uzun vadeli pasifist tutumuyla başa çıkmasının bir parçası olarak gerçekleşiyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya, ülkenin sadece savunma durumlarında savaşa gidebileceğini belirten bir anayasa benimsemiştir. Anayasa, askeri resmen tanımaz ve onu sadece savunma yetenekleriyle sınırlar.

Ayrıca, 2014 yılında o zamanki Başbakan Shinzo Abe'nin liderliğinde 50 yıldan fazla bir süredir ilk kez silah ihracat yasağı getirdi. Geçen yıl, Japonya, Çin tarafından şüpheyle karşılanan bir hamle olarak, 2027'ye kadar ülkenin GSMH'sinin %2'sine çıkarmayı planladığını duyurdu.

Pekin'in artan askeri saldırganlığı, Japonya'nın endişesini beslemiş ve Tayvan'da çatışma çıkarsa Japonya'nın sadece ABD ve Çin arasındaki bir savaşa çekilmekle kalmayacak, aynı zamanda bir ABD müttefiki olarak hedef alınacak olmasına yol açmıştır. Japonya, ABD askeri üslerine ev sahipliği yapmakta ve Amerika dışında en büyük asker yoğunluğuna sahiptir.

Kuzey Kore'nin nükleer hedefleri de Tokyo için sürekli bir varoluşsal tehdit oluşturur hale gelmiştir - bu yıl içinde Japonya üzerinden uçan bir dizi füze de dahil olmak üzere, nükleer amaçları daha da endişe verici bir hale gelmiştir.