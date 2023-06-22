BRÜKSEL AA- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Vucic ve Kurti'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Brüksel'de toplantı yapacağını duyurdu.

Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kosovalı Sırpların katılımıyla kuzeyde derhal gerilimi azaltmaya ve yeni seçimlere ihtiyacımız var. Bu, bölge ve AB için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Toplantının saatiyle ilgili bilgi verilmedi.

Son toplantı, 18-19 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılmıştı

AB, 19 Haziran'da Kosova ve Sırbistan'ın liderlerinin gerginliği azaltmak ve Belgrad-Priştine Diyaloğu'na geri dönmek için ön koşulsuz olarak Brüksel'de görüşmeye davet edildiğini bildirmişti.

Kurti, 20 Haziran'daki açıklamasında gerilimin düşürülmesinin, Sırp güçlerince geçen hafta "kaçırılan" 3 polis memurunun derhal serbest bırakılması anlamına geldiğini vurgulamış, gerginliğe ilişkin verileri ayrıntılı biçimde sunmak, Sırbistan'ın Kosova'daki saldırganlığının cezalandırılması gerektiğini anlatmak için toplantıya katılmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

Vucic ise bugünkü açıklamasında, toplantıya katılacağını ancak Kosova Başbakanı Kurti ile konuşmayacağını bildirmişti. Vucic, "Bugün Brüksel'e gideceğim. Sonra 'Neden gelmedin?' demesinler ancak oraya gitmenin amacını da anlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Diyalog kapsamındaki son toplantı, 18-19 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılmıştı.

AB, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmek üzere prensipte anlaştıklarını ancak anlaşmanın uygulanması için zamana ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

NATO'dan Kosova ve Sırbistan liderlerinin AB öncülüğündeki görüşmesine destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova liderlerinin, bugün AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında yapacağı görüşmeden memnuniyet duyduğunu, NATO'nun, AB'nin çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Stoltenberg, Karadağ'ın yeni Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile NATO karargahında görüştü.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Kosova ve Sırbistan liderlerinin son dönemdeki gerginliğin ardından bugün AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında bir araya gelecek olmasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Kosova'daki gerilimlerin düşürülmesi önemlidir ve bu her iki taraf için de bir görev ve sorumluluktur. Bu nedenle NATO, AB tarafından kolaylaştırılan diyalog çerçevesinde gerilimi azaltmak için gösterilen çabaları memnuniyetle karşılamaktadır."

NATO'nun, gerilimi azaltmak ve barışçıl bir çözüm bulmak için ileriye dönük bir yol bulma konusunda AB ile birlikte çalıştığını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki askeri varlığını artırmasının tüm toplulukların serbest hareketini sağlamayı ve AB'nin diplomatik çabalarını desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

Stoltenberg, "Bu nedenle, her iki tarafı da diyaloğa iyi niyetle katılmaya ve Kosova'daki gerilimi daha da tırmandırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise iki taraf arasında AB öncülüğündeki diyaloğu desteklediklerini belirterek, "Gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz. Sırbistan ve Kosova liderlerinin, bugün AB diyaloğu çatısı altında Brüksel'de bir araya geleceklerini görmekten çok mutluyum ve bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bölgemiz için önemlidir." diye konuştu.

AB, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, haftalar süren gerginliğin ardından bugün Brüksel'de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Karadağ'da yeni hükümet

Karadağ'da 11 Haziran'daki erken seçim neticesinde kurulacak hükümetle ilgili fikri sorulan Stoltenberg, "Karadağ'da yeni hükümetin ortak değerlerimizi korumaya ve Karadağ'ın bir NATO müttefiki haline gelmesini sağlamaya kararlı olacağından kesinlikle eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de "Hem kişisel beklentim hem oy kullanmış halkın beklentisi, ülkenin gerçekten Avrupa ve reform yanlısı, NATO'ya üyeliğimizi hızlandıran ve komşularımızla iyi ilişkiler yürütebilen bir hükümete kavuşacağıdır." görüşünü paylaştı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​