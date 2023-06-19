İSTANBUL- Türkiye'nin en çok konser veren santçılarından Koray Avcı, dün gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde seyircisi ile buluştu.

Kıbrıs'tan ayağının tozuyla Bostancı sahnesine çıkan Avcı, hitlerinin yanı sıra alaturkadan arabeske kendine has yorumladığı coverları

ve seyircileri ile yaptığı sohbetle 3.5 saatlik eğlenceli bir pazar konserine imza attı. Sanatçı söz ve bestesine imza attığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni teklisi ''Yan''ı da "Bu şarkıyı yazarken hüngür hüngür ağladım." itirafıyla canlı olarak ilk kez Bostancı'da söyledi. Sanatçı, bundan sonra her ay yeni şarkılarını yayınlayacağının müjdesini de verdi.

Babalar Günü'nde sahneye çıkan Koray Avcı, "Gittin Gideli" şarkısının hikayesini anlatırken, bu şarkıyı babam gittiğinden beri eskisi gibi söyleyemiyorum diyince salonda duygusal anlar yaşandı.

Koray Avcı Sahnesinde "Sakiler" Sürprizi.

Bostancı'nın bir sürprizi de Sakiler grubu oldu. Uzun yıllar aynı sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarını şimdi gruplarıyla kendi sahnesinde ağırlamaktan için çok mutlu olduğunu dile getiren Koray Avcı, Sakiler ile birlikte "Dünyadan Uzak" ve Yalanı Bırak da Gel' şarkılarını birlikte söyledi.

HABER: MERVE ELÇİ