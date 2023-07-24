Haber: Damla Oya Erman

Resmi Köpekbalığı Haftası, Discovery Channel'da 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor ve okyanus sağlığı için önemli olan bu eski deniz avcıları hakkında konuşmayı ve eğitimi artırmayı amaçlıyor.

Köpekbalığı türlerinin 500'den fazla olduğu biliniyor.

Florida International Üniversitesi Miami'deki Sanat, Bilimler ve Eğitim Fakültesi'nin dekanı ve profesörü olan deniz biyoloğu Michael Heithaus'a göre, bu türler, insan elinden daha küçük olan cüce fener köpekbalığı ve bir otobüs boyunda büyüyebilen balina köpekbalığı kadar çeşitlidir.

Çok sayıda farklı tür olduğundan, bazı özellikler bir tür için doğru olabilir, ancak diğerleri için geçerli olmayabilir.

Köpekbalıkları yüz milyonlarca yıldır varlar ve evrim geçirmeye devam etmelerine rağmen, aynı zamanda büyük bir tehdit altındalar.

Doğal yaşam alanlarının aşırı avlanma nedeniyle köpekbalığı ve vatoz popülasyonu, 1970 ile 2018 arasında yapılan ve 2021 yılında Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre% 71.1 düşmüştür.

1-Köpekbalıkları yüzlerce yıl yaşayabilir

Köpekbalıklarının diğer hayvanlarla karşılaştırıldığında en uzun yaşam sürelerinden birine sahip olduğu biliniyor.

Kuzey Atlantik türü olan Grönland köpekbalığı, Dünya'daki bilinen en uzun yaşayan omurgalıdırlar.

2016 yılında Science dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre. Radyokarbon tarihleme kullanarak araştırmacılar, Grönland köpekbalığının muhtemelen ortalama en az 272 yıl yaşadığını ve genellikle 150 yaşına gelene kadar olgunluğa ulaşmadığını belirledi.

Bilim adamları Grönland köpekbalıklarının en az 400 yıl yaşayabileceğini tahmin ediyorlar.

2-Köpekbalıkları ağaçlardan ve dinozorlardan daha eski

Köpekbalığı fosillerine dair en erken kanıtlar 450 milyon yıl kadar geriye gidiyor, yani bu yaratıklar ağaçlardan en az 90 milyon yıl ve dinozorlardan 190 milyon yıl önce var olmuşlar.

Köpekbalıkları, Pangea'nın parçalandığından bile önce var olmuşlardır, Miami Üniversitesi Rosenstiel Deniz, Atmosferik ve Dünya Bilimleri Okulu'nun Field School ve öğretim görevlisi Catherine Macdonald'a göre. 250 milyon yıl önce tek bir devasa kıta olan Pangea vardı.

Ayrıca, köpekbalıkları beş kitlesel yok oluşu da atlattı ve bunlardan biri tüm deniz yaşamının yaklaşık %96'sını yok etmişti.

3-Köpekbalıkları çevremiz için faydalı olabilir

Avustralya'nın başlıca avcılarından biri olan kaplan köpekbalıkları, ekosistemlerin aşırı iklim olaylarına tepki vermesine yardımcı olabilir.

Türün avı, yeşil kaplumbağalar, deniz kuşları ve vatozlardan oluşur ve genellikle sazlıklarla kaplı sığ sulardan kaçınır. Sonuç olarak, sazlıklar çalı gibi büyüyebilir ve genç balık, karides ve yengeçler için güvenli bir yuva alanı oluşturur, diyor Heithaus.

Sazlıklar atmosferdeki karbonu emer ve vücudunu oluşturmak için kullanır. Sazlıklar öldüğünde, ölü malzeme okyanus tabanında gömülür ve karbon dolaşımdan çıkarılır.

Araştırmacılar şu anda diğer köpekbalığı türlerinin bu fenomende rol oynayıp oynamadığını ve mercan resiflerinde de olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar.

Heithaus, "Büyük olasılıkla daha büyük türler, içinde oldukları ekosistemleri şekillendirmede büyük rol oynuyorlar."

4-Köpekbalığı hamilelikleri 3 yıldan uzun sürebilir

Köpekbalıklarının üreme modelleri değişir. Ortalama olarak, köpekbalıkları gebelikten 11 veya 12 ay sonra doğururlar, ancak bazı köpekbalıkları, fırfırlı köpekbalığı ve ağ balığı gibi, 3 yıldan fazla sürebilirler.

Bazı köpekbalıkları, (mako köpekbalıkları gibi) canlı doğum yapar, diğerleri ise kedi köpekbalıkları gibi yumurta bırakır, diyor Bradenton, Florida merkezli Minorities in Shark Sciences'in başkanı ve CEO'su Jasmin Graham.

Uzun hamilelik süreleri ve beyhude balıkçılık uygulamaları tarafından vurulan nüfuslar üzerinde olumsuz etkisi olduğu gibi, bazı köpekbalıkları gibi büyük beyaz köpekbalığı gibi cinsel olgunluğa ulaşmak için 10 ila 12 yıl gerektiren türler de bulunmaktadır.

5-Köpekbalıkları ses çıkaramaz

Köpekbalıkları, ses üretmek için organlara sahip olmadığı için genellikle sessiz yaratıklardır.

Konuşmak yerine, köpekbalıkları vücut dili ile iletişim kurarlar, zigzag hareketleri yaparak, sallanarak ve çenelerini hareket ettirerek.

6-Köpekbalıkları elektriği hissedebilir

Köpekbalıkları altıncı bir duyuya sahiptir - nanoskopik elektromanyetik akımları algılayabilirler.

Bu ekstra duyular, onlara okyanusta gezinmeye ve av veya hatta bir eş bulmaya yardımcı olabilir.

Macdonald, "Bir avın beyninin kalbine gönderdiği dakik elektiriksel uyarı, köpekbalıkları algılayabileceği için, gizli avı oldukça etkili bir şekilde bulabilirler" diyor.

Bu hassas duyularıyla köpekbalıkları, hasta ve zayıf hayvanları avlarlar, deniz ekosistemini sağlıklı tutmada kritik bir rol oynarlar.