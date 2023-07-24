Haber: Damla Oya Erman

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena üniversiteden mezun olduğunda, Schwarzenegger ona maddi desteği kesti. Elbette bunun nedeni onu destekleyemeyecek kadar parasının olmaması değil, çünkü serveti neredeyse yarım milyar dolara yaklaşıyor. Ama Terminatör, bunun için kendi sebepleri olduğunu söylüyor.

Joseph Baena 2011 yılında ünlü babasını öğrendi. Mildred Baena, yıldızın Maria Shriver ile evli olduğu dönemde Schwarzenegger'ın oğlu Joseph ile hamile kaldı.

Joseph, büyükannesi ona babasının kim olduğunu söyledikten sonra babasının kim olduğunu 2011 yılında öğrendi.

Joseph ve kardeşleri Los Angeles'ın 100 mil kuzeyinde büyütüldü. Baena, "Mütevazi bir evdi ve çok fazla şeyimiz yoktu" diyerek büyüklüğüyle gurur duyuyor.

Annesi onu karmaşadan uzaklaştırdı. Joseph'ın ailesi, Schwarzenegger'ın babası olduğu haberleri ortaya çıktığında anlaşılır bir şekilde büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Bu nedenle Joseph ve annesi Los Angeles'ın kuzeyine taşındılar ve karmaşadan kaçtılar.

Bilinmeyen oğlunun haberi Schwarzenegger'ın aile hayatını sarsmış ve manşetlere çıkmış olsa da, oğlundan uzak durmadı.

Bunun yerine Schwarzenegger, Joseph ile iletişime geçti ve ikisi hızlı bir şekilde yakın bir bağ kurdu.

Şu anda yirmili yaşlarının ortalarında olan Joseph Baena, Malibu, California'daki Pepperdine Üniversitesi'nde okudu ve Schwarzenegger mezuniyet gününde onu destekledi. Mezun olduktan sonra, "hasta la vista, baby!"

Babasından aldığı tüm maddi desteği mezuniyet sonrasında sona erdi.

Baena, eğlence sektöründe bir kariyere yönelmeye karar verdi, ancak oyunculuk rollerini kapmakta zorlandı ve ünlü babasının oldukça büyük adımlarını takip etmekte zorlandı.

Bunun yerine Baena, kariyerine yönelik farklı bir yola saptı ve gayrimenkul lisansı aldı. Ünlü babası gibi vücut geliştirmeyle de ilgilendi.

Ünlü aktörün servetinin yaklaşık 450 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Schwarzenegger, sinema oyunculuğu ve vücut geliştirme işinden kazandığı paraları hisselere yatırım yaparak büyüttü.

Schwarzenegger, Joseph'ın biyolojik oğlu olduğunu öğrendikten sonra ona ve annesine bir ev satın aldı. Üniversitede annesiyle birlikte evde yaşadı.

Bu, Joseph'ın Pepperdine kampüsüne kıyı şeridindeki Los Angeles'ta ulaşım sağlayarak ücretsiz olarak evde yaşamasını sağladı.

Neyse ki, Schwarzenegger oğlunun üniversite harçlarını ödedi, bunun için Joseph çok minnettar. Ancak bundan sonra babası maddi destek kesince ona kırgınlık beslemiyor.

"The Terminator"un oğlu olmak gibi!

Büyürken, Baena, Guatemalalı ailesi tarafından yetiştirilmenin ve mirasını öğrenmenin mutlu bir şekilde tadını çıkardı.

Baena, babasının kim olduğuna dair habersiz bir şekilde, müziği ve yemeği kullanarak ailesinin kültürünü kutluyordu.

Hayat devam etmeli!

Babasının video oyunlarını tanıtarak ve animasyon karakterlerine ses vererek milyonlarca dolar kazandığı sırada, Baena'nın hayatı devam etti.

Joseph, hala babasının gölgesinde oyuncu olmayı arzuluyor.

Baena'nın kariyeri ve yaşam yolculuğu kendi başına seyahat etmek için kendi, babasının servetine, ününe ve adına ihtiyaç duymadan özgür.

Emlak danışmanı olarak çalışan Baena, her iki ebeveynini de gururlandırmak istiyor.

Neden Joseph Schwarzenegger adını kullanmıyor?

Şaşırtıcı bir şekilde, Baena ünlü babasının soyadını almadı, kısmen çalışkan annesini desteklemek adına. "Zaten bir soyadım var ..." diyor gururla.

Joseph, maddi desteği kesilen tek ünlü çocuk değil.

Baena'nın hikayesi babasının kim olduğu için popüler olsa da, kesinlikle eşsiz bir hikaye değildir.

Birçok ünlü, büyük servetlerini aile üyeleriyle paylaşmayarak kendilerine saklar.

Eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal da raporlara göre 400 milyon dolarlık bir servete sahiptir, ancak altı çocuğuyla neredeyse hiçbirini paylaşmaz.

O'Neal, çocuklarının her kuruşu kazanması gerektiğini savunur.

Mütevazı bir başlangıçtan gelen Baena, ün ve servetini kendi yetenekleriyle kazanmaya hazır.

Aktör Harrison Ford'un bir oğlu ünlü bir şefken, diğer oğlu ise bir rock grubunda.