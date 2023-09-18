Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Narino yönetim bölgesine bağlı Cumbitara kasabası kırsalında, güvenlik güçlerince yasa dışı silahlı gruplara karşı operasyon icra edildiği bildirildi.

Çıkan çatışmada 4 askerin öldüğü belirtilen açıklamada, bölgeye takviye güçlerin sevk edildiği ve operasyonun sürdüğü aktarıldı.

Kolombiya basınına göre, saldırıyı silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) gerçekleştirdi.

Öte yandan, Kolombiya Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

EMC

Ivan Mordizco adıyla bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.