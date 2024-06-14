Kolombiya Çok Taraflı İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Taylor Jay, yaptığı basın açıklamasında, yaralı çocukların aileleriyle Kolombiya'ya getirileceğini söyledi.

Filistinli aileleri gruplar halinde ülkeye getirileceklerini kaydeden Taylor Jay, savaşta yaralanan çocukların, Kolombiya'nın "ülkedeki iç savaş döneminde tecrübe kazanan" askeri tabiplerce tedavi edileceğini belirtti.

Taylor Jay, Kolombiya'ya getirilmesi planlanan çocukların sayısı ve ülkede kalacakları süreye ilişkin bilgi vermedi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 232 Filistinli öldürüldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.