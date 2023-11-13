Haber: Mert Osman Erman

All Progressives Congress'ten Hope Uzodinma, 540.000'den fazla oy alarak kazandı - en yakın rakibi 71.500 oy almıştı.

Bazı Imo sakinlerinin, grev nedeniyle içme suyu ve elektrik tedarikini kesen bir durumda, oy kullanmak yerine su satın almak için kuyrukta bekledikleri görüldü.

Cumartesi günü üç eyalette yapılan seçimlerde şiddet ve oy hileleriyle ilgili raporlar var.

Güneydeki petrol üreten Bayelsa eyaleti ile merkezi Kogi eyaletindeki valilik seçimlerinin sonuçları Pazar günü daha sonra bekleniyor.

Nijerya'nın federal sistemi gereği valiler büyük bütçeleri kontrol eder - Batı Afrika'daki bazı ülkelerinkinden daha büyük bütçeler.

Ancak bu paranın bazılarının çalındığı yönünde birçok rapor var. Bazı eski valiler, fonların kötüye kullanılması ve kara para aklama suçlarından yargılandı ve hapsedildi.

Imo eyaletinde ana muhalefet partisi Peoples Democratic Party'den (PDP) Samuel Anyanwu, 71.500 oy alarak ikinci oldu ve Labour Party'den Athan Nneji Achonu üçüncü sırada 64.000 oy aldı.

Kogi eyaletinde, oy sandıklarını çalmaya çalıştığı iddia edilen iki kişinin öldürüldüğü bildiriliyor; seçim kurulu, muhalefetin sonuçların oy kullanmadan önce yazıldığı iddialarını soruşturduğunu söylüyor.

Cumartesi günü Bayelsa eyaletinde oy kullanma sırasında bazı çatışmalar bildirildi. Seçim görevlisi, oyların yapılmadan bir gün önce kaçırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu seçimler, Şubat ayındaki başkanlık seçim sonuçlarının iki ana muhalefet adayı tarafından sorgulandığı ve mahkemede sonuçların iptal edilmesini talep ettikleri konuda halkın ülkenin seçim sürecine ne kadar güven duyduğunun bir testi olarak görülüyor.

Onlar, düzensizlikler iddia etmiş ve sonuçların mahkeme tarafından iptal edilmesini istemişti.

Ancak Başkan Bola Tinubu'nun seçim zaferi onaylandı, yargıçlar muhalefetin hile iddiasında herhangi bir kanıt sunamadığını söyleyerek kararı destekledi.