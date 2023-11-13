Haber: Mert Osman Erman

Ünlü şef, Jesse James Ramsay'in muhtemelen son çocuğu olacağını belirtti ve sosyal medyada şunları paylaştı: "3 erkek, 3 kız... Bitti."

Yemek kitabı yazarı Tana, 49 yaşında ve Ramsay ile 1996 yılında evlendi.

Ramsay, Jesse ve Tana'nın hastanedeki fotoğraflarını cumartesi akşamı paylaştı.

Pembe bir şapka takan bebek erkek, annesinin kollarında üç fotoğrafta görülüyor; bunlardan birinde babası ona öpücük konduruyor.

Ramsay, çarşamba günü doğum gününü kutladıktan sonra Instagram'da şunları yazdı: "Ne harika bir doğum günü hediyesi, lütfen Jesse James Ramsay'e hoş geldin deyin, 7lbs 10oz büyük bebek!!

"Ramsay ekibine bir tane daha sevgi yumağı!! 3 erkek, 3 kız... Bitti."

Jesse'nin doğum tarihi net değil.

Çift zaten en büyükleri olan şu kişilere ebeveynlik yapıyor: şu anda 20'li yaşlarında olan Megan; ikizler Jack ve Holly; Matilda "Tilly" ve Oscar. 2016 yılında, Oscar'ın doğumundan önce, Ramsay, Tana'nın düşük yaşadığını duyurdu.

Jesse'nin doğumuyla ilgili paylaşımına verilen tebrik mesajları arasında Hollywood yıldızı Jeremy Renner, TV şefleri James Martin ve Gino D'Acampo, Top Gear yıldızı Paddy McGuinness ve Strictly Come Dancing profesyoneli Amy Dowden gibi ünlü arkadaşlarından gelen bir dizi mesaj bulunuyor.

Eski Chelsea FC menajeri ve eski İngiliz futbolcu Frank Lampard, "Tebrikler dostum!" yazdı.